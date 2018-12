Tsunami in Indonesia | 281 morti | oltre mille feriti Nessuna allerta prima del disastro

Tsunami Indonesia - si aggrava bilancio : oltre 280 morti e mille feriti - : Continua a crescere il bilancio dell'onda che ha travolto le coste attorno allo stretto della Sonda, tra le isole di Giava e Sumatra. Sono numeri che, spiegano le autorità, si prevede aumenteranno ...

Tsunami INDONESIA/ Quelle vittime così lontane sono la nostra strada verso Betlemme : L'eruzione vulcanica dello Anak in INDONESIA ha creato uno TSUNAMI nello stretto della Sonda, tra Giava e Sumatra. Più di duecento le vittime.

Tsunami Indonesia - bilancio provvisorio : si contano 843 feriti - più di 222 vittime (Video) : Un forte Tsunami ha colpito l'Indonesia nello stretto della Sonda, tra le isole Indonesiane di Giava e Sumatra. Si stima che questa tragedia abbia provocato almeno 222 morti e 843 feriti. Secondo l’Agenzia Indonesiana per la gestione dei disastri, le onde dello Tsunami hanno raggiunto l'altezza di un palazzo di 8 piani e la causa potrebbe essere ricercata in una frana sottomarina. Quest'ultima sarebbe stata provocata dall'eruzione di un vulcano ...

Tsunami in Indonesia - oltre 281 morti | Nessuna allerta prima del disastro : Immediata è arrivata la solidarietà del mondo nei confronti dell'Indonesia. Il Papa ha lanciato un appello affinché "non manchi a questi fratelli e sorelle la nostra solidarietà e il sostegno della ...

Tsunami Indonesia - è allarme per nuove onde anomale assassine : il vulcano Krakatoa continua ad eruttare in mare [FOTO e VIDEO] : 1/70 ...

Indonesia in ginocchio - un altro Tsunami dopo il disastroso terremoto di fine settembre : Un annus horribilis il 2018 per l’Indonesia scossa da terremoti, eruzioni, alluvioni e tsunami. Lo tsunami che si e’ abbattuto sulle coste venerdi’ notte, provocando centinaia di vittime, e’ solo l’ultima tragica calamita’ arrivata al termine di un anno che ha messo in ginocchio l’arcipelago. Su Sumatra, a meta’ ottobre, si sono abbattute violente piogge che hanno trasformato il nord-ovest ...

Tsunami Indonesia - la vicinanza del premier Conte : “Il Governo italiano e io personalmente siamo vicini al popolo Indonesiano in questo momento di profondo lutto. Alle famiglie delle numerose vittime e dei tantissimi feriti desidero esprimere profonda partecipazione e la solidarieta’ dell?intero esecutivo”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'articolo Tsunami Indonesia, la vicinanza del premier Conte sembra essere il primo su Meteo Web.

