Trump | nuovo affondo contro la Fed | «E’ l’unico problema dell' economia americana»

Trump di nuovo all'attacco della Fed : 'è l'unico problema dell'economia Usa' : "l'unico problema della nostra economia è la Fed" - twitta Trump che rilancia: "Non sentono il mercato, non capiscono le Guerre Commerciali necessarie o il Dollaro forte, né gli shutdown dei ...

Trump rivela il nome del nuovo numero uno del Pentagono - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che dal 1° gennaio 2019 il segretario alla Difesa ad interim sarà il vice direttore del Pentagono Patrick Shanahan. "Sono lieto di annunciare ...

"Sesso e Potere" : nuovo rischio impeachment per Trump : L'ipotesi di un nuovo Sexgate, a vent'anni dal caso Clinton-Lewinsky, fa tremare ancora la Casa Bianca. Negli Stati Uniti l'impeachment è una cosa seria. I governi da quelle parti non cadono con la stessa frequenza con cui ciò accade, per esempio, in Italia. Per questo la politica si accende quando si parla di una possibile messa in stato di accusa del presidente Donald Trump, tornata viva dopo la condanna a tre anni del suo ...

Un nuovo rapporto fa il punto su come i russi hanno aiutato Trump : (Foto: JUAN MABROMATA/AFP/Getty Images) Facebook, Twitter e Instagram, ma anche YouTube e diversi provider di posta elettronica. L’operazione di disinformazione e manipolazione via web condotta da operatori russi si sarebbe snodata su canali e piattaforme molto diverse tra loro, sia prima che dopo l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti d’America. È questo il contenuto del rapporto preparato per il Senato ...

Trump mette in guardia Fed : Non commettere nuovo errore su tassi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Trump chiama Mulvaney. Ma per il nuovo capo gabinetto - provvisorio - non sarà semplice : Solo che Ayers ha rifiutato l'incarico, ha citato ragioni famigliari , negli States ci credono in pochi, , in una mossa straordinaria visto che, nell'ambito di una carriera politica che un ...

Ora Trump ha difficoltà a trovare un nuovo capo dello staff (da umiliare) : New York. Nel luglio 2017 l’aereo del presidente americano Donald Trump atterrò vicino Washington di ritorno da un viaggio breve a New York, il suo staff prese posto nelle macchine del corteo che aspettavano sotto la pioggia, il capo dello staff Reince Priebus s’infilò nello stesso van bianco insiem

Trump annuncia nomina nuovo capo stato maggiore Difesa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Usa : Trump nomina Heather Nauert nuovo ambasciatore delle Nazioni Unite : Se sarà confermata dal Senato, la Nauert, ex giornalista di "Fox News", che ha avuto poca esperienza di politica estera prima di diventare portavoce del Dipartimento di Stato 18 mesi fa, sostituirà ...

Trump ha annunciato chi saranno il nuovo procuratore generale e la nuova ambasciatrice all’ONU degli Stati Uniti : Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che il nuovo procuratore generale – il capo del dipartimento della Giustizia – sarà William Barr, che aveva già ricoperto l’incarico durante l’amministrazione di George H. W. Bush, fra il 1991 e il

Trump-Xi - chi ha vinto al G20? Il baratto di Donald : tregua dei dazi - export in crescita|Il Nuovo Timoniere impegna la Cina a comprare di più : L’intesa con XI Jinping permetterebbe di ridurre il deficit commerciale: Washington si accontenterebbe di un quarto dello sbilancio attuale: 90 miliardi di dollari, 0,4% del Pil

Trump sferra nuovo attacco a Fed : 'neanche un po' contento di Jerome Powell' : ... Trump ha confermato che "non è neanche un po' contento di Powell", affermando anche che, a suo avviso, le politiche della Fed stanno danneggiando l'economia americana.

Il web si scatena : lo spazzolone alla Trump per rendere il WC “grande di nuovo” : Che Donald Trump non stesse “simpatico” proprio a tutti era già cosa nota, ma ultimamente circola in rete un altro eclatante esempio. Sarà anche il Presidente degli Stati Uniti d’America, ma qualcuno gli ha trovato un nuovo impiego. Questo originale spazzolone per il water ispirato al presidente è venduto online su esty.com, forse nella speranza di rendere il WC “grande di nuovo”. Il popolare prodotto presenta un adattamento del volto di Trump, ...