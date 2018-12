Trump | «La Fed è un problema dell' economia americana» E la Borsa di Wall Street crolla

Trump attacca la Fed - lunedì nero a Wall Street : La peggiore vigilia di Natale della storia. Wall Street chiude un lunedì nero, crollando ai minimi degli ultimi 20 mesi. I listini americani perdono oltre il 2% appesantiti dallo shutdown a Washington e dalle indiscrezioni su un possibile licenziamento da parte di Donald Trump del presidente della Fed, Jerome Powell. Il Dow Jones chiude in calo del 2,86%, il Nasdaq arretra del 2,21%. Lo S&P 500 cede il 2,70%, e scivola ai minimi ...

Trump attacca ancora la Fed : «L'unico problema dell'economia». Wall Street crolla - Natale nero : Il presidente statunitense torna ad attaccare l'istituzione, e la descrive come « l'unico problema dell'economia del Paese ». Poi aggiunge: «Non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre ...

Usa - comitato di crisi contro l’emergenza mercati. Ma Trump attacca ancora la Fed : Il Working Group on Financial Market che comprende dal Tesoro alla Federal Reserve e alla Securities and Exchange Commission, creato nel momento più nero all’indomani della grande crisi del 2008, si vedrà in giornata e rimarrà mobilitato...

Trump attacca di nuovo la Fed : 'è l'unico problema dell'economia Usa'. Giù Wall Street : "l'unico problema della nostra economia è la Fed" - twitta Trump che rilancia: "Non sentono il mercato, non capiscono le Guerre Commerciali necessarie o il Dollaro forte, né gli shutdown dei ...

Trump attacca ancora la Fed : «L'unico problema dell'economia» e Wall Street crolla : Il presidente statunitense torna ad attaccare l'istituzione, e la descrive come « l'unico problema dell'economia del Paese ». Poi aggiunge: «Non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre ...

Trump : L'unico problema della nostra economia è la Fed. Gli indici crollano : è la peggior vigilia di Natale dal 1918 : ... reduci dalla peggiore settimana in un decennio, sono crollati, registrando la peggior vigilia di Natale dal 1918, a causa anche dello shutdown e dalle incertezze sull'economia globale. Il Dow Jones ...

Trump : 'Fed è l'unico problema dell'economia americana' : ' l'unico problema della nostra economia è la Fed . Non sentono il mercato, non capiscono le Guerre Commerciali necessarie o il Dollaro forte, né gli shutdown dei democratici per i Confini'. Così su Twitter il presidente Usa, Donald ...

Trump - nuovo affondo contro la Fed : «E’ l’unico problema dell'economia americana» : Il presidente americano ha lanciato un nuovo attacco alla Federal Reserve, ovvero la banca centrale degli Usa, su Twitter: «Non sa percepire il mercato»

Trump dichiara guerra alla Fed : "È l'unico problema dell'economia Usa" : ' l'unico problema della nostra economia è la Fed. Non sentono il mercato, non capiscono le Guerre Commerciali necessarie o il Dollaro forte, né gli shutdown dei democratici per i Confini '. ' La Fed ...

Trump attacca ancora la Fed : «L'unico problema della nostra economia» : Il presidente statunitense torna ad attaccare l'istituzione, e la descrive come « l'unico problema dell'economia del Paese ». Poi aggiunge: «Non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre ...

Trump di nuovo all'attacco della Fed : 'è l'unico problema dell'economia Usa' : "l'unico problema della nostra economia è la Fed" - twitta Trump che rilancia: "Non sentono il mercato, non capiscono le Guerre Commerciali necessarie o il Dollaro forte, né gli shutdown dei ...

Usa - convocato il comitato di crisi per tranquillizzare i mercati. Ma Trump attacca ancora la Fed : Ma anche la guerra dichiarata da Trump al chairman della Fed Jerome Powell, che accusa apertamente di sabotare l'economia e la borsa con i graduali rialzi dei tassi di interesse. Mnuchin aveva già ...

Trump vuole licenziare Powell - governatore Fed : Ma mai nessuno aveva mai pensato di 'licenziare' il responsabile della politica monetaria del Paese. La The Federal Reserve Act , che risale al 1913, assegna al presidente degli Stati Uniti il ...

Fed - l’assedio di Trump a Powell rasenta la crisi istituzionale : NEW YORK - L'assalto di Donald Trump alla Federal Reserve e al suo chairman Jerome Powell potrebbe degenerare in una crisi oggi capace di far impallidire qualunque altra faida nel...