Trump dichiara guerra alla Fed | È l' unico problema dell' economia Usa

ilgiornale

: Piaccia o non piaccia (ovviamente a me piace tantissimo) quest'Uomo è destinato ad essere una delle principali forz… - AletrAmp : Piaccia o non piaccia (ovviamente a me piace tantissimo) quest'Uomo è destinato ad essere una delle principali forz… - charlyec1 : @vittoriozucconi @Nonnadinano Saggia riflessione, chissà che ne pensa Di Battista, visto che dichiara che Trump è i… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) ' L'a nostraè la Fed. Non sentono il mercato, non capiscono le Guerre Commerciali necessarie o il Dollaro forte, né gli shutdown dei democratici per i Confini '. ' La Fed ...