Trump ci ripensa | solo 2 | 5 miliardi di dollari per il muro con il Messico

Trump ci ripensa : solo 2 - 5 miliardi per il muro al confine col Messico : Donald Trump ci ripensa : potrebbe accettare meno di 5 miliardi di dollari per la costruzione del muro con il Messico . Lo riporta la Cnn citando fonti dell'amministrazione, secondo le quali la Casa ...

Cambiamento climatico - Trump ci ripensa “Non penso che sia una bufala” : “Non è una bufala”. Donald Trump ci ripensa e, dopo aver detto di tutto sul Cambiamento climatico nel corso degli anni, in un’intervista rilasciata a Lesley Stahl, reporter di 60 Minutes, noto programma televisivo in onda sulla Cbs, ammette che “qualcosa sta cambiando”. Non si tratta di un dietrofront totale, ma i toni sono di certo meno duri rispetto a quando, non ancora presidente degli Stati Uniti d’America, il tycoon postava sui social frasi ...