Trump attacca di nuovo la Fed | ' è l' unico problema dell' economia Usa' Giù Wall Street

Trump attacca ancora la Fed : «L'unico problema della nostra economia» : Il presidente statunitense torna ad attacca re l'istituzione, e la descrive come « l'unico problema dell'economia del Paese ». Poi aggiunge: «Non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre ...

Trump attacca la Fed : «Incredibile che pensi a un rialzo dei tassi» : ... affermano gli osservatori, mettono la Fed all'angolo costringendola ad andare avanti con le strette per dimostrare la sua indipendenza dalla politica. Per il 2019 gli investitori sperano che la Fed ...

Maduro attacca gli Usa : "Trump vuole eliminarmi" : Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha in questi giorni dichiarato di essere "in pericolo di vita". Egli ha infatti sostenuto che gli Stati Uniti lo vorrebbero "assassinare", per poi trasformare il Paese sudamericano in una loro "colonia". Nei mesi scorsi, il leader chavista aveva invece accusato le autorità colombiane e i dissidenti venezuelani di pianificare la sua "eliminazione".Durante una conferenza stampa tenutasi recentemente al ...