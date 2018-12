Trump attacca ancora la Fed | «L' unico problema della nostra economia»

Usa - convocato il comitato di crisi per tranquillizzare i mercati. Ma Trump attacca ancora la Fed : Ma anche la guerra dichiarata da Trump al chairman della Fed Jerome Powell, che accusa apertamente di sabotare l'economia e la borsa con i graduali rialzi dei tassi di interesse. Mnuchin aveva già ...

Tassi di interesse - Trump attacca la Fed : “E’ incredibile che pensi a un rialzo” Mercoledì la decisione di Jerome Powell : Giornata pesante a Wall Street in attesa delle decisioni della Federal Reserve sui Tassi di interesse. Il Dow Jones ha chiuso perdendo il 2,09%, il Nasdaq ha ceduto il 2,27% mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno il 2,08%. Ad agitare gli investitori è stato l’impatto delle decisioni della Fed su un’economia americana che traballa fra la guerra commerciale, le tensioni politiche e geopolitiche e un possibile shutdown del governo. ...

Trump attacca la Fed : «Incredibile che pensi a un rialzo dei tassi» : ... affermano gli osservatori, mettono la Fed all'angolo costringendola ad andare avanti con le strette per dimostrare la sua indipendenza dalla politica. Per il 2019 gli investitori sperano che la Fed ...

Maduro attacca gli Usa : "Trump vuole eliminarmi" : Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha in questi giorni dichiarato di essere "in pericolo di vita". Egli ha infatti sostenuto che gli Stati Uniti lo vorrebbero "assassinare", per poi trasformare il Paese sudamericano in una loro "colonia". Nei mesi scorsi, il leader chavista aveva invece accusato le autorità colombiane e i dissidenti venezuelani di pianificare la sua "eliminazione".Durante una conferenza stampa tenutasi recentemente al ...

Pamela Anderson ancora contro Matteo Salvini : 'Fascismo'/ L'attrice cita Umberto Eco e attacca anche Trump : Pamela Anderson ancora contro Matteo Salvini: 'Fascismo'. Ultime notizie, L'attrice cita Umberto Eco e attacca anche Trump e Bolsonaro.

Trump minaccia dazi sulle auto prodotte all'estero - e attacca la Fed - : «Continuare ad alzare i tassi di interesse - aggiunge il presidente americano - è un errore e sta danneggiando l'economia, come dimostra il caso della General Motors». Trump ha comunque detto di non ...

Trump attacca Gm : valutiamo taglio di tutti gli aiuti. Titolo in calo : ... secondo gli osservatori, infatti, la strada di Gm sarà seguita da altre case automobilistiche, tutte alle prese con il rallentamento dell'economia e il timore di una recessione, un'industria che ...

Trump attacca Macron su esercito Ue : ROMA, 13 NOV - "Emmanuel Macron suggerisce di costruire un loro esercito per proteggere l'Europa dagli Stati Uniti, Cina e Russia. Ma era la Germania nelle due guerre mondiali. Come è andata a finire ...

Donald Trump attaccato da Neil Young dopo gli incendi in California : Donald Trump è stato criticato da Neil Young per la sua riluttanza ad agire sul cambiamento climatico dopo che gli incendi boschivi della California hanno distrutto la casa del cantautore.In alcuni tweet pubblicati tra il 10 e l'11 novembre il presidente degli Stati Uniti, dopo avere spiegato che più di 4 mila uomini hanno combattuto gli incendi di Camp e Woolsey in California (focolai che hanno bruciato più di 200 mila acri, causato 300 mila ...

California : Neil Young perde la casa e attacca Trump - “la vera ragione degli incendi è il cambiamento climatico” : Anche la leggenda del rock Neil Young è tra coloro la cui casa di Malibu è andata distrutta negli incendi che stanno devastando la California: Young ha attaccato il “cosiddetto presidente Donald Trump” che la scorsa settimana su Twitter ha dato la colpa dei roghi alla “cattiva gestione delle foreste“. “La vera ragione degli incendi è il cambiamento climatico“, ha scritto Young sul suo sito web: “Eventi ...

Michelle Obama attacca Trump : "Fece stalking contro la Clinton" : Michelle Obama si è scagliata contro Donald Trump all'interno del suo 'Becoming', l'autobiografia in uscita anche in Italia. Le elezioni di medio termine hanno segnalato l'esistenza di un vuoto di ...