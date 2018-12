Trump | Arabia Saudita finanzierà ricostruzione della Siria al posto dell' America

Petrolio - Trump ringrazia - e ricatta - l'Arabia Saudita : Ottimo! È come un grande Taglio delle Tasse per l'America e per il Mondo. Godiamocela! 54 dollari quando poco fa erano 82 $. Grazie Arabia Saudita , ma scendiamo ancora!' Donald J. Trump , presidente ...

Perché Trump non vuole mollare l'Arabia Saudita : Nonostante sia una monarchia islamica ultraconservatrice dove i diritti umani non esistono, e nonostante l'omicidio di Jamal Khashoggi: non c'entra solo il petrolio