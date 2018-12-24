Traffico Roma del 24-12-2018 ore 18 | 30

Traffico Roma del 24-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER ALCUNI INCIDENTI UNO AVVENUTO IN PIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA NOLA IN PROSSIMITÀ DI VIA LA SPEZIA, E L’ULTIMO IN VIA NOMENTANA AD ALTEZZA DI VIA DEI VILLINI SIAMO NEI PRESSI DI PORTA PIA ANCHE OGGI, BLOCCO DEL Traffico ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER ALCUNI INCIDENTI UNO AVVENUTO IN PIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA NOLA IN PROSSIMITÀ DI VIA LA SPEZIA, E L’ULTIMO IN VIA NOMENTANA AD ALTEZZA DI VIA DEI VILLINI SIAMO NEI PRESSI DI PORTA PIA ANCHE OGGI, BLOCCO DEL Traffico ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER DUE DIVERSI INCIDENTI UNO AVVENUTO A SAN GIOVANNI IN VIA NOLA AD ALTEZZA DI VIA LA SPEZIA. L’ALTRO A PORTA PIA IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI VILLINI LE ALTRE NOTIZIE: ATTIVO ANCHE OGGI, SINO ALLE 20:30 IL BLOCCO DEL Traffico PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER DUE DIVERSI INCIDENTI UNO AVVENUTO A SAN GIOVANNI IN VIA NOLA AD ALTEZZA DI VIA LA SPEZIA. L’ALTRO A PORTA PIA IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI VILLINI LE ALTRE NOTIZIE: ATTIVO ANCHE OGGI, SINO ALLE 20:30 IL BLOCCO DEL Traffico PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER DUE DIVERSI INCIDENTI UNO AVVENUTO A SAN GIOVANNI IN VIA NOLA AD ALTEZZA DI VIA LA SPEZIA. L’ALTRO A PORTA PIA IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI VILLINI LE ALTRE NOTIZIE: ATTIVO ANCHE OGGI, SINO ALLE 20:30 IL BLOCCO DEL Traffico PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, AL RIONE PRATI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE IN VIA COLA DI RIENZO IN PROSSIMITÀ DI VIA VARRONE PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA ACETOSA Traffico INTENSO E CODE IN VIA PORTUENSE DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA FANELLA DIREZIONE RACCORDO ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, AL RIONE PRATI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE IN VIA COLA DI RIENZO IN PROSSIMITÀ DI VIA VARRONE PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA ACETOSA Traffico INTENSO E CODE IN VIA PORTUENSE DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA FANELLA DIREZIONE RACCORDO ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO AL COLLATINO CI SONO RALLENTAMENTI SU VIA ZAMPIERI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASAL BRUCIATO, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE SU VIA GIUSEPPE DONATI. Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE ANCHE AL TUSCOLANO, PROPRIO SU VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITÀ DI VIA CLELIA IN ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO AL COLLATINO CI SONO RALLENTAMENTI SU VIA ZAMPIERI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASAL BRUCIATO, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE SU VIA GIUSEPPE DONATI. Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE ANCHE AL TUSCOLANO, PROPRIO SU VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITÀ DI VIA CLELIA IN ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO POCO IL Traffico REGISTRATO IN CITTÀ, NON MANCANO, TUTTAVIA SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. TRA PONTE GALERIA E LA PISANA IL Traffico È RALLENTATO PER INCIDENTE SU VIA PORTUENSE ALTEZZA VIA USINI. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE AL DELLA VITTORIA IN ZONA PIAZZALE CLODIO ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO POCO IL Traffico REGISTRATO IN CITTÀ, NON MANCANO, TUTTAVIA SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. TRA PONTE GALERIA E LA PISANA IL Traffico È RALLENTATO PER INCIDENTE SU VIA PORTUENSE ALTEZZA VIA USINI. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE AL DELLA VITTORIA IN ZONA PIAZZALE CLODIO ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO POCO IL Traffico REGISTRATO IN CITTÀ, NON MANCANO, TUTTAVIA SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. TRA PONTE GALERIA E LA PISANA IL Traffico È RALLENTATO PER INCIDENTE SU VIA PORTUENSE ALTEZZA VIA USINI. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE AL DELLA VITTORIA IN ZONA PIAZZALE CLODIO ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, RICORDIAMO ANCHE OGGI, SINO ALLE 20:30 ATTIVO IL BLOCCO DEL Traffico PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE : STOP, QUINDI, PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1, E AUTOVEICOLI A BENZINA ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, RICORDIAMO ANCHE OGGI, SINO ALLE 20:30 ATTIVO IL BLOCCO DEL Traffico PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE : STOP, QUINDI, PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1, E AUTOVEICOLI A BENZINA ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. RICORDIAMO CHE, ANCHE OGGI, ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE 7:30 ALLE 20:30 ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 18 | 30
VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 18:30 (Di lunedì 24 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SI PRESENTA NEL COMPLESSO SCORREVOLE IL TRAFFCICO SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE ANCHE OGGI, BLOCCO DEL Traffico ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI, DUNQUE, FINO ALLE 20:30 FERMI, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI SINO ALL’EURO 1, E AUTOVEICOLI A BENZINA EURO 2. E DA QUALCHE GIORNO SULLA TANGENZIALE EST È CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTE SULLA STESSA RAMPA. LA CHIUSURA LO RICORDIAMO SI È RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE; SEMPRE POSSIBILI RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico. INFINE, ...
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romadailynews : Traffico Roma del 24-12-2018 ore 18:30: VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 D… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 24-12-2018 ore 18:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - zazoomblog : Traffico Roma del 24-12-2018 ore 18:00 - #Traffico #24-12-2018 #18:00 -
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