Traffico Roma del 24-12-2018 ore 09 | 00

Traffico Roma del 24-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, RICORDIAMO ANCHE OGGI, SINO ALLE 20:30 ATTIVO IL BLOCCO DEL Traffico PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE : STOP, QUINDI, PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1, E AUTOVEICOLI A BENZINA ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. RICORDIAMO CHE, ANCHE OGGI, ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE 7:30 ALLE 20:30 ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. RICORDIAMO CHE, ANCHE OGGI, ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE 7:30 ALLE 20:30 ...
Traffico Roma del 23-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AD EST DELLA CAPITALE BLOCCATA PER INCIDENTE CON 2KM DI CODA LA A24 Roma L’AQUILA TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO TERAMO, IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA L’USICTA DI TIVOLI E RIENTRO IN AUTOSTRADA A CASTEL MADAMA DOPO AVER PERCORSO LA VIABILITA’ ORDINARIA DISAGI PER INCIDENTE ANCHE A NORD ...
Traffico Roma del 23-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NESSUN PROBLEMA DI Traffico SU TUTTLE STRADE DELLA CAPITALE DISAGI INVECEA SULLA METRO A DOVE PER VERIFICHE TECNICHE E’ CHIUSO L’INGRESSO DELLA STAZIONE SPAGNA, I TRENI EFFETTUANO LA FERMATA PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E L’USCITA DALLA STAZIONE I CONVOLGIOME I RO SULLA TANG. EST E’ ...
Traffico Roma del 23-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NULLA E’ CAMBIATO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, IL Traffico E’ REGOLARE OVUNQUE DISAGI SOLO PER CHI STA PERCORRENDO L’AUTOSOLE Roma NAPOLI, PER Traffico INTENSO E INCIDENTE CODE TRA TIVOLI E COLLEFERRO VERSO SUD DIREZIONI NAPOLI TORNIAMO A Roma SULLA TANG. EST E’ CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 23-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 16:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE DISAGI INVECE PER CHI STA PERCORRENDO L’AUTOSOLE Roma NAPOLI, PER Traffico INTENSO E INCIDENTE CODE TRA TIVOLI E COLLEFERRO VERSO SUD DIREZIONI NAPOLI TORNIAMO A Roma SULLA TANG. EST E’ CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO IN ...
Traffico Roma del 23-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA A1 Roma NAPOLI, CODE PER Traffico INTENSO E INCIDENTE TRA TIVOLI E COLLEFERRO VERSO SUD DIREZIONI NAPOLI NON CI SONO PARTICOLARI PROBLEMI SULLE ALTRE STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE, LA CIRCOLAZIONE E’ SEGNALATA SCORREVOLE QUASI OVUNQUE. SULLA TANG. EST POSSIBILI DIFFICOLTA’ DOVE E’ CHIUSA ...
Traffico Roma del 23-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 14.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON CI SONO PARTICOLARI PROBLEMI SULLE STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE, LA CIRCOLAZIONE E’ SEGNALATA SCORREVOLE QUASI OVUNQUE. Traffico AL MOMENTO IN USCITA DALLA CITTA’ SULLA DIRAMAZIONE SUD IN FILA DALLA BARRIERA ALL’AUTOSOLE VERSO NAPOLI. POSSIBILI DIFFICOLTA’ SULLA TANG. EST DOVE E’ CHIUSA ...
Traffico Roma del 23-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE RomaNE. NATURALMENTE CI SONO DELLE ECCEZIONI. CODE SUL LUNGOTEVERE MARZIO. SU VIA DI BOCCEA Traffico INTENSO E RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA, TRA PIAZZA IRNERIO E FORTE BOCCEA. Traffico INTENSO E RALLENTATO ANCHE SU VIA APPIA, TRA COLLI ALBANI E ...
Traffico Roma del 23-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 12:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA DEL FORO ITALICO PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. NON DISTANTE ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI PRATI FISCALI, ALL’ALTEZZA DI LARGO VALTOURNANCHE. POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI PIAZZA ...
Traffico Roma del 23-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO, ALL’ALTEZZA DI VIA DIADE IN DIREZIONE DI OSTIA. PROBABILI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DI VIA DEI MONTI TIBURTINI., IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ. Traffico INTENSO E RALLENTATO SU VIA APPIA, TRA ...
Traffico Roma del 23-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 10:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIA GUGLIELMO SANSONI. PROBABILI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DI VIA DEI MONTI TIBURTINI., IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ. UN TERZO INCIDENTE SI E’ VERIFICATO LUNGO VIA CRISTOFORO ...
Traffico Roma del 23-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SEMPRE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SEGNALIAMO COMUNQUE DEI POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIA GUGLIELMO SANSONI. RICORDIAMO CHE DA IERI E SINO ALLE 20:30 DEL 24 DICEMBRE ALL’INTERNO DELLA ZTL FASCIA VERDE VIGE IL BLOCCO ...
Traffico Roma del 23-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERA RETE STRADALE E AUTOSTRADALE RomaNA. DA IERI E SINO ALLE 20:30 DEL 24 DICEMBRE ALL’INTERNO DELLA ZTL FASCIA VERDE BLOCCO DEL Traffico PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI: CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0-1 – AUTOVEICOLI A BENZINA ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 09 | 00
VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 09:00 (Di lunedì 24 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, RICORDIAMO ANCHE OGGI, SINO ALLE 20:30 ATTIVO IL BLOCCO DEL Traffico PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE : STOP, QUINDI, PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1, E AUTOVEICOLI A BENZINA EURO 2. SULLA TANG. EST È SEMPE CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTE SULLA STESSA RAMPA. LA CHIUSURA SI È RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE, NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico. PER QUANTO RIGUARDA IL ...
romadailynews
romatoday : roma Blocco auto: stop ai veicoli inquinanti la vigilia di Natale, è il terzo giorno consecutivo… - romadailynews : Traffico Roma del 24-12-2018 ore 09:00: VIABILITÀ ROMA DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 8:20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 24-12-2018 ore 09:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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