Torino furioso | 10 episodi arbitrali contestati | il club granata sarebbe in zona Champions

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A ma l’ultimo turno non ha risparmiato grandi polemiche. In particolar modo furia da parte del, ilha deciso di alzare la voce in seguito ad un serie di decisionicontestate e che hanno penalizzato pesantemente il, ilad oggiin, ecco i casi riportanti anche dalla rosea. Prima giornata,-Roma: chiesto un rigore per l’intervento di Fazio su Iago Falque al 35’ della ripresa, non viene utilizzato il Var. Quarta giornata, Udinese-: gol annullato a Berenguer per fuorigioco, decisione sbagliata. Ottava giornata,-Frosinone: il gol del momentaneo 2-1 del Frosinone è viziato da un fallo di Chibsah sul portiere Sirigu. Nona giornata, Bologna-: Nagy spinge Izzo in area di rigore, ma Banti non assegna il penalty.Decima giornata, ...