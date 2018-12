: Tonfo per la Borsa Usa: DJ a -2,86% - NotizieIN : Tonfo per la Borsa Usa: DJ a -2,86% - Cyber_Feed : Breaking News #Tonfo per la Borsa Usa: DJ a -2,86% - TelevideoRai101 : Tonfo per la Borsa Usa: DJ a -2,86% -

per laUsa: DJ a -2,86% Chiusura in forte calo per Wall Street fra lo shutdown e il nuovo attacco di Donald Trump alla Fed, definita "l'unico problema dell'economia" americana. Il Dow Jones perde il 2,86% a 21.802,38 punti, mentre il Nasdaq cede il 2,21% a 6.192,92 punti e lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,68% a 2.351,84 punti.(Di lunedì 24 dicembre 2018)