Tonfo per la Borsa Usa : DJ a -2 - 86% : 19.25 Chiusura in forte calo per Wall Street fra lo shutdown e il nuovo attacco di Donald Trump alla Fed, definita "l'unico problema dell'economia" americana. Il Dow Jones perde il 2,86% a 21.802,38 punti, mentre il Nasdaq cede il 2,21% a 6.192,92 punti e lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,68% a 2.351,84 punti.

Tonfo alla Borsa di Tokyo - Nikkei perde 2 - 84% : Tonfo alla Borsa di Tokyo, Nikkei perde 2,84% – La Borsa di Tokyo oggi registra un Tonfo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 20.392,58 punti, con una perdita di 595,34 punti, pari al 2,84 per cento. In apertura l’indice ha registrato 20.779,93 punti, salendo in mattinata fino a 20.841,34 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo verso la ...

Borse 2019 : dopo il Tonfo - c'è spazio per un rimbalzo : ... gli utili per azione dello S&P500 mostreranno nel 2019 e nel 2020 una crescita rispettivamente di $174 e di $185, ossia il 6 percento in più su base annua, mentre Credit l'economia americana ...

Petrolio : Tonfo WTI di oltre -8% a $45 - 95. Contratto ora in recupero insieme a Brent : tonfo per le quotazioni del Contratto WTI sul Petrolio, che ha terminato la sessione di ieri del Nymex, a New York, in calo del 7,3%, a $46,43 al barile.

Da Copenhagen licenziamenti shock in tutto il mondo. ISS lascia per strada 100.000 dipendenti dopo Tonfo titolo : Tra le principali società del mondo attive nel settore, ISS ha deciso di licenziare 100.000 suoi dipendenti e di uscire da 13 paesi, identificati come i suoi mercati meno redditizi.

Bitcoin perde sempre più quota - -10% in 24 ore. Tonfo anche per XRP e Ethereum : Ennesima sessione da dimenticare per il Bitcoin, che ha bruciato nell'arco di 24 ore il 10%, stando a quanto riporta Coindesk. La criptovaluta, che è scesa fino a $3.337,32, ha ripetuto il Tonfo che ...

Nonnina sente un Tonfo e salva una famiglia : bimbo finisce in camera iperbarica : Dramma sfiorato a Bucine, in Valdarno: padre, madre e bimbo di 5 anni sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio e...

Liga - Tonfo Barcellona : al Camp Nou finisce 4-3 per il Betis : TORINO - Il Barcellona ritrova Lionel Messi dopo tre settimane di assenza, la Pulce segna due reti, la seconda solo dopo il 'via libera' del Var, ma i 'blaugrana' cadono a sorpresa in casa. A vincere ...