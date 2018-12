Thiago Silva | che brutta sorpresa sotto Natale | casa svaligiata dai ladri | rubato un

PSG - svaligiata la casa di Thiago Silva : bottino di un milione di euro : Mentre batteva il Nantes in campionato, ottenendo la quindicesima vittoria in 17 partite di Ligue 1, Thiago Silva non sapeva che nel frattempo alcuni ladri si erano intrufolati nella sua lussuosa ...

Hanno svaligiato la casa di Thiago Silva mentre giocava contro il Nantes : Non solo i tifosi tenevano d'occhio il beniamino Thiago Silva in campo con la sua squadra, il Psg, contro il Nantes ma anche i ladri: erano infatti in campo anche loro...ma a casa sua. L'abitazione parigina del centrale brasiliano ieri sera è stata così svaligiata e il bottino, secondo una fonte della polizia che ha confermando la notizia dell'avvenuto furto data dal quotidiano L'Equipe, e' stimato in ...

Psg - svaligiata la casa di Thiago Silva : il bottino è ingente : Ancora una volta un giocatore del Psg è stato vittima di furto. Dopo che nel 2017 i ladri hanno svaligiato l'appartamento dell'allora tecnico Unay Emery e dopo che il mese scorso la stessa sorte era ...

Psg e tecnologia : a lezione di 5G con Verratti - Draxler e Thiago Silva : Che differenza fanno 19 millisecondi di ritardo? Per i calciatori del Paris Saint-Germain anche un intervallo di tempo così breve, impercettibile, può significare la differenza tra una vittoria e una sconfitta. In un video Marco Verratti, Thiago Silva, Julian Draxler e Alphonse Areola, insieme all’ingegnere di Ericsson Linus Björklund, dimostrano ”sul campo” la differenza tra la connettività 4G e 5G per quanto riguarda la ...

Un passaggio di Verratti a Thiago Silva spiega bene cos'è il 5G : O meglio, un rigore calciato dai campioni di una delle squadre più forti al mondo. Il Paris Saint-Germain. Il punto è cercare di spiegare il 5G attraverso la rappresentazione plastica di cosa ...

Psg - Thiago Silva : “A Napoli sarà una guerra - con il Milan lì non ho mai vinto” : Thiago Silva, difensore del Psg, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara di campionato vinta contro il Lille. L’ex difensore del Milan ha voluto avvisare i propri compagni della pericolosità della sfida Champions sul campo del Napoli: “Napoli? E’ importante e sarà complicato. Con una sconfitta lì per noi sarà quasi finita. Perciò dovremo […] L'articolo Psg, Thiago Silva: “A Napoli sarà una guerra, ...

Da Nesta e Maldini a Thiago Silva e Thuram : i 10 difensori di Ancelotti : Ieri, in conferenza stampa, il tecnico di Reggiolo lo ha esaltato: 'Tra i migliori che ho allenato e ora tra i migliori al mondo'. E quali sono i migliori che ha allenato, Carletto? 8 ne ha detto lui,...

Milan - oltre Thiago Silva e Rabiot spunta un obiettivo del PSG : Secondo quanto riportato da “Le Parisien”, il Milan avrebbe messo nel mirino recentemente tre giocatori di proprietà del PSG. Due nomi sono già noti in quanto balzati agli onori delle cronache da qualche giorno. Stiamo parlando ovviamente di Thiago Silva e Rabiot, mentre il terzo era rimasto ignoto fino a questo momento. Milan, Draxler affare […] L'articolo Milan, oltre Thiago Silva e Rabiot spunta un obiettivo del PSG proviene ...