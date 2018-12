Tennis | Marco Cecchinato | “Vorrei diventare la punta di diamante in Davis ed essere

Tennis - Marco Cecchinato : “Ho la convinzione di essere in crescita. Vincere il Roland Garros è un sogno che voglio coronare” : Per Marco Cecchinato la stagione agonistica 2018 è andata in archivio già da alcune settimane ed è già tempo di iniziare la preparazione in vista del 2019 dove le aspettative per il palermitano sono estremamente alte. Reduce da un anno strepitoso caratterizzato dai successi nei tornei ATP di Budapest ed Umago e culminato nella semifinale del Roland Garros che lo ha proiettato tra i primi 20 giocatori del mondo (attualmente n.20 del ranking), il ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Marco Cecchinato esce subito di scena. L’azzurro ko al primo turno - sconfitto da Sousa in due set : Niente da fare per il nostro Marco Cecchinato impegnato nel primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Il numero 20 del mondo è stato sconfitto dal portoghese Joao Sousa ( numero 48 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro non è riuscito a sfruttare il servizio a dovere finendo per concedersi alle risposte del rivale e perdendo il confronto non senza qualche ...

Tennis - ATP Basilea 2018 : Marco Cecchinato fuori al primo turno. L’azzurro eliminato da Henri Laaksonen : Brutta sconfitta al primo turno dell’ATP di Basilea (Svizzera) per Marco Cecchinato. L’azzurro è stato superato dal padrone di casa Henri Laaksonen (n.175 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 18 minuti di partita. Un match non giocato bene dal palermitano che ha fatto sempre tanta fatica al servizio, soffrendo molto con la seconda sempre eccessivamente morbida. Nel primo set Laaksonen parte forte costringendo ...