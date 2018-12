Tennis | inizia la stagione 2019 Primi tornei ATP e WTA stagionali | dove saranno

Tennis - quando inizia la stagione 2019? Il calendario e le date dei primi tornei stagionali. Come vederli in tv : Sta per ripartire la stagione 2019 del Tennis mondiale sia in campo maschile che in campo femminile. Mentre tra gli uomini si cerca di capire se Novak Djokovic potrà ripetere la spettacolare seconda parte di 2018, quali sono le intenzioni di Roger Federer e Rafael Nadal, dove possono arrivare le nuove leve e se Juan Martin Del Potro saprà di nuovo ambire a vette altissime, tra le donne i quesiti riguardano tutti Simona Halep, con la rumena ...

Tennis - Garbine Muguruza si allena all’Accademia di Riccardo Piatti : inizia una collaborazione per tornare al top : Garbine Muguruza ha trascorso una settimana presso l’Accademia di Riccardo Piatti a Bordighera. Il coach italiano ha seguito la spagnola, reduce da una stagione avara di soddisfazioni e conclusa appena al 18° posto nel ranking WTA, ed è stato pubblicamente ringraziato dalla 25enne tramite un post pubblicato su Instagram. Nel Tennis Center ligure fanno tappa diversi big, in passato è capitato ad esempio a Novak Djokovic, Ivan Ljubicic, ...

Angelique Kerber non si nasconde : “ho iniziato il 2018 con seri dubbi sul mio Tennis - poi la vittoria a Wimbledon…” : Angelique Kerber non si nasconde: grande 2018 per lei, iniziato però con poca fiducia nei suoi mezzi. La tedesca ha guadagnato in consapevolezza durante la stagione fino a vincere Wimbledon Il 2018 di Angelique Kerber è stato davvero positivo, eppure, la tennista tedesca ha dichiarato che la stagione appena conclusa era, in realtà, iniziata sotto cattivi auspici. La nativa di Brema ha raccontato di aver iniziato il 2018 con poca fiducia ...

Tennis : Khachanov asso da poker - Djokovic inizia il quarto regno : Per l'Italia c'è Liam Caruana, numero 622 del mondo e vincitore del torneo di selezione. 2 - I set che sono serviti a Karen Khachanov per superare Novak Djokovic nella finale di Parigi-Bercy: 7-5 6-4 ...