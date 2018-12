Tennis | il calendario e le date dei tornei Atp e Wta di fine dicembre e inizio gennaio

Tennis - quando inizia la stagione 2019? Il calendario e le date dei primi tornei stagionali. Come vederli in tv : Sta per ripartire la stagione 2019 del Tennis mondiale sia in campo maschile che in campo femminile. Mentre tra gli uomini si cerca di capire se Novak Djokovic potrà ripetere la spettacolare seconda parte di 2018, quali sono le intenzioni di Roger Federer e Rafael Nadal, dove possono arrivare le nuove leve e se Juan Martin Del Potro saprà di nuovo ambire a vette altissime, tra le donne i quesiti riguardano tutti Simona Halep, con la rumena ...

Tennis – Due cambi di sede nel calendario WTA 2019 : Tennis: calendario WTA 2019, già due cambi di sede in corsa Ancora non è scattata la nuova stagione del Tennis femminile che già si registrano due cambiamenti in corsa di sede di tornei nel calendario della WTA. Curiosamente sono entrambi a luglio e in due settimane consecutive. cambia solo città, spostandosi da Gstaad – dove si organizzava dal 2016 (nato nel 1971 ma sospeso diverse volte, la precedente nel 1994) – a Losanna, ...

Calendario Tennis 2019 : date e programma di tutti gli eventi Atp - Wta e Coppa Davis : Sta per scattare la stagione 2019 del Tennis mondiale: lo start ufficiale si avrà il 29 dicembre con la Hopman Cup, tradizionale torneo per Nazioni a coppie miste, mentre il 31 dicembre scatteranno anche i calendari ATP e WTA in Asia ed Oceania. Tra il 13 ed il 19 maggio 2019 spazio agli Internazionali d’Italia che, come da diversi anni ormai, saranno un evento combined, mentre il circuito femminile tornerà in Italia dal 22 al 29 luglio ...

Tennis - calendario 2019 : si riparte da Doha - Pune e Brisbane per la prima settimana di tornei : Doha, Pune e Brisbane aprono il calendario Tennistico del 2019, un gustoso antipasto in vista degli Australian Open E’ da poco andata in archivio la stagione 2018 che già gli appassionati si domandano da dove inizierà il 2019 dei loro campioni preferiti. Per quanto riguarda gli azzurri Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Matteo Berrettini saranno in campo già nella prima settimana dell’anno (31 dicembre – 6 gennaio): il ...

Calendario Hopman Cup Tennis 2019 : le date - il programma e gli orari. Come vederla in tv : Il Tennis per alcuni giorni si prenderà una pausa. Dopo la Finale di Coppa Davis tra Francia e Croazia, a Lille, vinta dai croati, il mondo di racchetta e pallina tornerà a monopolizzare la scena a cavallo della chiosa del 2018 e dell’inizio del 2019. E’ proprio pensando a quel periodo che è giusto parlare della Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione che dà il via all’attività agonistica di ...

Francia-Croazia - Finale Coppa Davis Tennis 2018 : le date e il calendario. Programma - orari e tv : Nel weekend, gli ultimi tre giorni della Coppa Davis 2018, e più in generale di un’era della storia dell’Insalatiera, vedranno Francia e Croazia darsi battaglia sul cemento dello Stade Pierre Mauroy di Lilla. I francesi devono fare a meno di Richard Gasquet per infortunio, ma ritrovano Jo-Wilfried Tsonga dopo la sua lunghissima assenza dai campi. Il dilemma di Yannick Noah sarà ancora una volta legato a chi schierare in singolare, ...

Tennis - svelati i dettagli della nuova Atp Cup che dal 2020 entrerà nel calendario maschile : L’Atp Cup coinvolgerà i team di 24 Paesi e sarà una novità per quanto concerne il calendario dalla stagione 2020 L’Atp e Tennis Australia hanno svelato oggi i dettagli dell’Atp Cup, nuova gara a squadre che dal 2020 darà il calcio d’inizio alla stagione Tennistica maschile. Il torneo, che era già stato annunciato a Londra durante le Nitto Atp Finals, si svolgerà in tre città australiana ed avrà la durata di 10 ...

Tennis - Djokovic contro il calendario ATP : la nuova Coppa Davis e la Coppa del Mondo non convincono il serbo : Novak Djokovic ha parlato della nuova Coppa Davis e della Coppa del Mondo ATP, un doppio evento che non è gradito dal Tennista serbo Secondo il serbo Novak Djokovic non è positivo per il Tennis avere più di un torneo a squadre nella stagione, in riferimento alla versione rinnovata della Coppa Davis e della nuova Coppa del Mondo ATP. “Onestamente non penso che sia un bene per lo sport“, ha detto il serbo dopo aver sconfitto il ...

Tennis - Atp Finals 2018 : il calendario e gli orari di tutte le partite dei gironi. Come vederle in tv. Il programma fino alla finale : Le Atp Finals 2018 si svolgeranno da domenica 11 novembre a domenica 18 novembre alla O2 Arena di Londra. Gli otto migliori Tennisti del circuito si sfideranno per conquistare l’ultimo grande torneo della stagione. Tra di loro non troveremo però Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro, costretti al forfait per infortunio. La formula del torneo prevede due gironi da quattro atleti, in cui i primi due classificati accederanno alle semifinali. Nel ...

Tennis - ATP Finals 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il Tennis giunge all’ultimo suo torneo dell’anno. Le ATP Finals 2018 (anche se molti nostalgici preferiscono chiamare la manifestazione semplicemente “il Masters”, come si usava negli Anni ’70) chiudono un’intensissima stagione Tennistica che ha visto succedersi tre numeri uno, che poi sono ancora una volta Roger Federer, Rafael Nadal e infine Novak Djokovic. Lo svizzero, lo spagnolo e il serbo saranno tutti ...

Calendario Next Gen Tennis 2018 : gli orari e il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : Da domani fino al 10 novembre le tanto attese Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto tennisti under21, in programma alla Fiera di Milano, sta per cominciare. Nella giornata di ieri sono stati sorteggiati i due gironi che daranno vita all’evento meneghino. I qualificati all’edizione 2018 delle Next Gen Finals sono Stefanos Tsitsipas (Grecia), Alex de Minaur(Australia), Frances Tiafoe (USA), Taylor Fritz (USA), Andrey ...