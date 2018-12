Studenti | lettera pubblica del CNSU al Governo italiano

scuolainforma

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Qui di seguito pubblichiamo unada parte del Consiglio Nazionale degliUniversitari al. Ringraziamo la presidente Anna Azzalin per il prezioso documento che divulghiamo, sperando di farvi cosa gradita. Una denuncia di come l’istruzione in questi 10 anni di continui cambiamenti ai vertici delsia sempre stata posta ai margini delle priorità dei nostri politici e di come manchino i dovuti investimenti per l’Università e la Ricerca.Ammanchi gravissimi che hanno come conseguenza il triste fenomeno della fuga di cervelli da parte di eccellenze nostrane. Come se non bastasse, sono sempre meno gli immatricolati, i laureati e i dottorandi in Italia, anno dopo anno.: sempre meno laureati e dottorandi in Italia A nome di tutto Consiglio Nazionale degliUniversitari, organo consultivo del Ministero dell’Istruzione, ...