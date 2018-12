Storie Italiane | Eleonora Daniele in ritardo per una modifica su Rai1

Storie Italiane - Vladimir Luxuria : ‘Quella volta che ci è arrivato lo sfratto’ : “Questo non l’ho mai raccontato. Vivevo a Foggia, in una famiglia con 5 figli. Mio padre faceva il camionista, lavorava tantissimo ma i soldi non bastavano. Mia mamma faceva la casalinga. Purtroppo, una volta, nella casa che avevamo in affitto ci è arrivato lo sfratto esecutivo. Io ricordo lo strazio dei miei genitori“. È il racconto commosso di Vladimir Luxuria che, ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane su Rai1 – ...

Storie Italiane - Vladimir Luxuria : ‘Quella volta che ci è arrivato lo sfratto’ : “Questo non l’ho mai raccontato. Vivevo a Foggia, in una famiglia con 5 figli. Mio padre faceva il camionista, lavorava tantissimo ma i soldi non bastavano. Mia mamma faceva la casalinga. Purtroppo, una volta, nella casa che avevamo in affitto ci è arrivato lo sfratto esecutivo. Io ricordo lo strazio dei miei genitori“. È il racconto commosso di Vladimir Luxuria che, ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane su Rai1 – ...

Dodi Battaglia - sorpresa a Storie Italiane : l'ex Pooh si commuove per il messaggio del figlio : sorpresa in diretta per Dodi Battaglia, chitarrista dei Pooh, ospite oggi a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1. Il figlio Daniele, conduttore radiofonico, ha inviato uno spassoso ...

Storie Italiane - Vittorio Cecchi Gori dopo il malore : ‘Mi hanno tradito e plagiato’ : Vittorio Cecchi Gori si racconta a Storie italiane di Eleonora Daniele su Rai1 a un anno dal malore che lo ha messo in pericolo di vita: “Quel giorno lì per me è stato importante perché ho voltato pagina – ha detto il produttore cinematografico –. Purtroppo ero finito in mano a un avvocato e a un’altra persona, che era un amico, che mi hanno proprio tradito. Avevo capito che mi stavano facendo del male. Questa, forse, è stata una ...

Vittorio Cecchi Gori a Storie Italiane - dopo il malore pace fatta con Rita Rusic e i figli : Il produttore racconta la svolta della sua vita dopo il malore dello scorso anno Ritorno in tv per Vittorio Cecchi Gori. Il celebre produttore cinematografico è tornato davanti alle telecamere per un’intervista esclusiva durante il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai1, Storie Italiane. A quasi un anno esatto dal malore che ha rischiato di […] L'articolo Vittorio Cecchi Gori a Storie Italiane, dopo il malore pace fatta con Rita ...

Vittorio Cecchi Gori - Storie Italiane/ Da Rita Rusic al remake de Il Sorpasso : 'Sono stato tradito e raggirato' : Vittorio Cecchi Gori torna ospite a Storie Italiane: da Rita Rusic al remake de Il Sorpasso:'Ho una nuova vita grazie a lei'

“A Bruxelles il lavoro è flessibile” - “così mia figlia impara a non discriminare” : Storie di mamme italiane expat : Rifarsi una vita all’estero può essere una sfida ancora più difficile se fatta con prole al seguito. Diciannove mamme italiane sparse nei cinque continenti raccontano la loro esperienza nel libro mamme italiane nel mondo (Prospettiva Editrice). Un volume collettivo che prende le mosse dall’omologo gruppo (e pagina) Facebook. Dalla Scozia all’Ecuador, dalle Canarie al Giappone: un viaggio ai quattro angoli del globo, e nella condizione ...

Loredana Lecciso a Storie Italiane : "Passerò il Natale con Al Bano e i miei figli". E apre a Romina... : "Sarebbe un miracolo se Loredana e Romina volessero festeggiare Natale con me", diceva Al Bano solo pochi giorni fa. Loredana, che di cognome fa Lecciso, ha già raccolto l'invito: lei ci sarà. Lo ha confermato questa mattina nel corso di Storie Italiane su Rai 1. "I miei bambini passeranno il Natale con il papà e la mamma: non c'è cosa più bella per una famiglia che trascorrerlo insieme", ha detto la biondissima showgirl. Romina ancora ...

Loredana Lecciso a Storie Italiane conferma : “Natale insieme ad Albano a Cellino” : Ospite del programma di Rai1 Loredana Lecciso torna a parlare di Albano Loredana Lecciso torna ospite a Storie Italiane. Davanti alle telecamere del programma in onda in diretta su Rai1 l’ex compagna di Albano ha concesso un’intervista alla conduttrice Eleonora Daniele. Protagonista della pagina rosa del format quotidiano, la conduttrice è tornata a parlare del […] L'articolo Loredana Lecciso a Storie Italiane conferma: ...

Al Bano e Romina : Loredana Lecciso rompe il silenzio a Storie Italiane : Loredana Lecciso a Storie Italiane: Natale con Al Bano e Romina? La sua risposta Solo qualche giorno fa sulle pagine del settimanale Chi Al Bano ha confessato di voler trascorrere il Natale con Loredana Lecciso e Romina Power insieme… e, dopo lo strano post condiviso su instagram ieri sera, Loredana Lecciso a Storie Italiane oggi ha rotto il silenzio su questa particolare richiesta di Al Bano, raccontandosi a 360 gradi, a cuore aperto, nel ...

Storie Italiane - lady Gucci vive con 400 euro al mese "ma sventola banconote da 500 euro" : Soltanto poco tempo fa, Patrizia Reggiani in un'intervista esclusiva a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai aveva lamentato una difficile condizione economica. La Reggiani aveva raccontato di ...

Bruno Vespa/ 'Governo M5s-Lega? Cambiamento più forte di quanto non si immaginasse' - Storie Italiane - - IlSussidiario.net : Bruno Vespa ospite di Storie Italiane, il conduttore di Porta a Porta: 'Governo M5s-Lega? Cambiamento più forte di quanto non si immaginasse'.

Storie Italiane - lo struggente messaggio di Fisichella a Schumacher : 'Tuo figlio...' : Michael Schumacher ? Mi piacerebbe riabbracciarlo e parlare con lui. Gli racconterei quello che sta facendo il figlio, che sta crescendo, che sta vincendo e che, probabilmente, diventerà un campione ...

Roberta Damiata Vs Roberto Alessi/ Lite sull'eredità Sordi a Storie Italiane : 'Si calmi - ha una certa età...' - IlSussidiario.net : Roberta Damiata contro Roberto Alessi e la Comin, Lite sull'eredità Sordi a Storie Italiane: 'Si calmi, ha una certa età...'