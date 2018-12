Stefano Sala e Dasha stanno ancora insieme? Arriva la risposta del modello

Andrea Dal Corso derubato/ Uomini e Donne : "Copriti dalla vergogna!" - poi spunta la foto con Stefano Sala : Andrea Dal Corso ad un passo dal Natale è stato derubato. dalla corte di Uomini e Donne non giungono notizie esattamente felici...

Stefano Sala e Andrea Dal Corso insieme a Mario Ermito : la scoperta dopo il Gf Vip : La foto di Stefano Sala, Andrea Dal Corso e Mario Ermito che rivela la loro amicizia Lo avreste mai detto? Forse sì forse no. Fatto sta che nella foto che vi abbiamo mostrato sopra Stefano Sala, Mario Ermito e Andrea Dal Corso compaiono insieme felici e sorridenti. I tre insomma si conoscevano sin da prima […] L'articolo Stefano Sala e Andrea Dal Corso insieme a Mario Ermito: la scoperta dopo il Gf Vip proviene da Gossip e Tv.

Stefano Sala vicino a Francesco Chiofalo che ha un tumore al cervello : Francesco Chiofalo ha un tumore al cervello: la vicinanza di Stefano Sala Francesco Chiofalo ha un tumore al cervello. L’ex concorrente della quinta edizione di Temptation Island (in coppia con la sua ex fidanzata Selvaggia Roma) ha rivelato sui suoi profili social di essere gravemente malato. Con una serie di Instagram Stories, il 29enne romano ha condiviso la brutta notizia con i suoi numerosi seguaci, raccontando come si è arrivati alla ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza : progetto lavorativo insieme? : Benedetta Mazza e Stefano Sala lavoreranno insieme? Il loro progetto Stefano Sala e Benedetta Mazza stanno riuscendo benissimo a non far capire i loro sentimenti, scrivendo dediche d’amore e riportando testi di canzoni sui social, senza però aggiungere nessun destinatario. Se la loro storia sembrerebbe quindi non concretizzarsi, i due ora sono presi in un nuovo progetto insieme. Stefano Sala ha infatti pubblicato sul suo Instagram dei ...

Stefano Sala fermato dalle forze dell’ordine : cosa è successo : Stefano Sala ha un contrattempo dopo il Grande Fratello Vip Stefano Sala ha avuto un inconveniente dopo il Grande Fratello Vip. Su Instagram Stories il modello ha raccontato una sua piccola disavventura, commentando: “Eccoci qui, pazzesco, non faccio in tempo a uscire dalla casa che le forze dell’ordine mi hanno già beccato. Grande Ste, complimenti sei un gran testa di min***a”. L’attore è stato fermato per un ...

Stefano Sala - il post ‘dannato’ accende i fan : “Vai - bacia Benedetta” : Stefano Sala, le parole ‘dannate’ accendono i fan: “Vai, bacia Benedetta”. Il mistero si infittisce Non si placano le voci attorno a Stefano Sala. Il modello, una volta uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, è stato al centro del gossip, che lo ha visto diviso tra un ritorno al passato, nelle braccia della fidanzata […] L'articolo Stefano Sala, il post ‘dannato’ accende i fan: “Vai, bacia ...

Stefano Sala pronto a lasciare Dasha per tornare da Benedetta Mazza? : Dasha Dereviankina lasciata da Stefano Sala? News su Benedetta Mazza Che cosa sta accadendo nella vita di Stefano Sala? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato nelle ultime ore una storia sul suo profilo Instagram in cui parlerebbe di Benedetta Mazza e soprattutto di Dasha Dereviankina. Il modello ha infatti augurato a tutti i suoi fan di trovare una persona che “insista” e che li tenga stretti in modo che non ...

Stefano Sala stanco di Dasha? Messaggio sospetto nel cuore della notte : Stefano Sala dopo Dasha pronto a voltare pagina con Benedetta Mazza? Il gossip impazza Stefano Sala e Dasbha sono tornati insieme? Dopo il Grande Fratello Vip hanno chiarito o si sono lasciati? Il rapporto tra Stefano e Benedetta Mazzo ha davvero messo in crisi la coppia? Queste sono tutte domande che, ad oggi, molti appassionati […] L'articolo Stefano Sala stanco di Dasha? Messaggio sospetto nel cuore della notte proviene da Gossip e Tv.

Stefano Sala con Benedetta Mazza è stato un’amore platonico : Il modello ed ex gieffino Stefano Sala in un’intervista a “Fanpage” avrebbe rivelato: «Adesso so quello che voglio e quello che voglio fare. Voglio vedere Dasha e avere la mia vita indietro». Insomma, la conoscenza platonica con Benedetta sarebbe conclusa. Continua Stefano: «A Dasha non manca niente, è bella, sincera, pulita e innocente. Non avrei mai voluto metterla in questa situazione. Lei ha avuto un problema di salute a proposito del ...

GF Stefano Sala rivela rivoglio la mia Dasha : L’ex gieffino Stefano Sala si è raccontato in un’intervista a “Fanpage” e avrebbe rivelato a chi appartiene adesso il suo cuore. «Adesso so quello che voglio e quello che voglio fare. Voglio vedere Dasha e avere la mia vita indietro». Insomma, la conoscenza platonica con Benedetta sarebbe conclusa. Continua Stefano: «A Dasha non manca niente, è bella, sincera, pulita e innocente. Non avrei mai voluto metterla in questa situazione. Lei ha ...

Stefano Sala scarica Benedetta Mazza : 'Voglio vedere Dasha' : Stefano Sala dopo aver concluso l’esperienza al Grande Fratello Vip, sembra avere le idee più chiare. Il modello lombardo pare abbia messo un freno alla conoscenza con Benedetta Mazza. Attraverso un’intervista rilasciata per la testata giornalistica Fanpage, l’ex coinquilino della casa più spiata d’Italia ha confessato di sapere cosa vuole nella vita: “Voglio vedere Dasha e avere la mia vita indietro”. Stando alle parole dell’ex gieffino, ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala : 'Il tempo darà le risposte alle mie domande' : Uno dei concorrenti più amati della terza edizione del Grande Fratello Vip è stato senza dubbio Stefano Sala. Il bel modello ha tenuto incollati alla televisione i fans del reality per la sua amicizia con Benedetta Mazza. Entrambi non hanno mai nascosto di essere attratti l'uno dall'altra, ma non sono mai andati oltre per rispetto di Dasha Dereviankina. Quest'ultima non è mai voluta intervenire pubblicamente per dire la sua in merito alla loro ...

GF Vip - Stefano Sala vuole riconquistare la fidanzata : 'L'idea di perderla mi distrugge' : Da pochi giorni si sono spenti i riflettori sulla terza edizione del Grande Fratello Vip e Stefano Sala è tornato alla vita di tutti i giorni con la sua piccola Sofia. In molti si stanno domandando come si è evoluto il rapporto di grande complicità tra il modello lombardo e Benedetta Mazza: Sala, intervistato da ‘’Fanpage’’ ha voluto sottolineare come tra di loro ci sia un profondo affetto, dichiarando invece di voler riconquistare la fidanzata ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala rivela : «Rivoglio la mia Dasha. Con Benedetta Mazza basta così» : Stefano Sala e l'amicizia affettuosa con Benedetta Mazza nata nella casa del Grande Fratello Vip . Il modello lombardo si è raccontato in un'intervista a Fanpage e avrebbe rivelato a chi appartiene ...