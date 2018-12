Sport Invernali | il calendario e il programma delle gare della settimana 24-30 dicembre

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 23 dicembre : top10 per Pittin - in gara Wierer e Vittozzi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale degli Sport Invernali: oggi, domenica 23 dicembre, fari puntati su due specialità su tutte, vale a dire il biathlon e la combinata nordica. A Nove Mesto andrà in scena il doppio appuntamento della mass start. Saranno gli uomini a dare inizio alle danze. Una gara con partenza in linea che vivrà probabilmente del confronto tra il norvegese Johannes Boe e il francese Martin Fourcade. Un confronto ...

Sport Invernali - tutte le gare di domenica 23 dicembre. Programma - orari e tv. Il calendario completo : domenica 23 dicembre particolarmente intenso per quanto riguarda gli Sport Invernali. Si preannuncia una giornata in cui i focus di giornata saranno due: il biathlon e la combinata nordica. A Nove Mesto andrà in scena il doppio appuntamento della mass start. Saranno gli uomini a dare inizio alle danze. Una gara con partenza in linea che vivrà probabilmente del confronto tra il norvegese Johannes Boe e il francese Martin Fourcade. Un confronto ...

Sport Invernali - tutte le gare di sabato 22 dicembre. Programma - orari e tv. Il calendario completo : sabato 22 dicembre particolarmente intenso per quanto riguarda gli Sport Invernali. Si preannuncia una giornata davvero ricca di eventi. Sci alpino al centro della scena con lo slalom maschile di Madonna di Campiglio, in notturna ed ancora più affascinante, e lo slalom femminile a Courchevel (Francia). Poi a Nove Mesto (Repubblica Ceca) sarà il giorno della doppio prova dell’inseguimento maschile e femminile della Coppa del Mondo di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA venerdì 21 dicembre : Visintin sul podio nel cross! Quarto posto per la Brignone! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata agli Sport Invernali. Ci avviciniamo alla fine dell’anno, dunque si fa sul serio sin dal venerdì (21 dicembre), per un week-end davvero rovente che anticipa le festività natalizie. L’Italia va all’assalto del podio con le sue stelle al femminile. Nel gigante di sci alpino in quel di Courchevel il Bel Paese si gioca la carta Federica Brignone, in testa alla classifica di ...

