Speciale ' Il Codice Paratici' Il direttore sportivo della Juve svela i retroscena

sport.sky

: RT @ATimossi: False o vere, equivarranno ad autodenunce. Art.348 Codice penale: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la qual… - nicolacala : RT @ATimossi: False o vere, equivarranno ad autodenunce. Art.348 Codice penale: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la qual… - ATimossi : False o vere, equivarranno ad autodenunce. Art.348 Codice penale: “Chiunque abusivamente esercita una professione p… - FansCalcio : “Il Codice Paratici”. È il titolo del primo speciale di Sky Sport sul mondo dei direttori sportivi, che andrà in on… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Fabioè alladal 2010 ed è cresciuto in bianconero. E' ilche ha portato CR7 a Torino. In esclusiva a Gianluca Di Marzio, per lodi Sky Sport24 "Il...