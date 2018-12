Smog Roma | blocco della circolazione dei veicoli inquinanti fino alle 20 | 30

Smog Roma : oggi - domani e lunedì stop ai veicoli più inquinanti : Il monitoraggio della qualità dell’aria a Roma ha evidenziato una situazione di criticità e il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni di inquinanti. E’ stata adottata l’Ordinanza della Sindaca n. 217/2018, sulla limitazione della circolazione ai veicoli più inquinanti, per le giornate del 22, 23 e 24 dicembre 2018. Per le giornate del 22 e 23 DICEMBRE 2018 previsto il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ...

Smog - Brescia è la città più inquinata d'Italia. Roma primato delle voragini : Brescia città più inquinata d'Italia . Lo dicono i dati del rapporto Ispra-Snpa 'Qualità dell'Ambiente Urbano' che attesta come continuino i superamenti del PM10 nelle città italiane: i dati ...

Ambiente - rientra l’allerta Smog in Emilia-Romagna : PM10 entro la soglia : rientra in Emilia-Romagna l’allerta smog in vigore dal 7 dicembre in tutte le province: le condizioni meteorologiche favorevoli e in particolare la ventilazione che ha interessato tutto il territorio hanno favorito il rientro dei valori di polveri PM10 entro la soglia di legge (50 microgrammi per metro cubo). Lo comunica l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae). Da domani rientrano quindi le misure emergenziali: ...

Smog Roma : transito vietato in fascia verde ai veicoli più inquinanti : A Roma le centraline segnalano livelli PM10 prossimi ai valori limite e le previsioni indicano rischio di superamento nei prossimi giorni: resta in vigore l’ordinanza del sindaco Raggi con cui si stabilisce il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde. Stop al traffico privato nella fascia verde dalle 7.30 alle 20.30 per le seguenti categorie di veicoli: ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ...

Smog Roma : stop ai veicoli più inquinanti fino a lunedì : Domani, domenica e lunedi’ 10 dicembre, blocco della circolazione per i veicoli piu’ inquinanti all’interno della Fascia Verde. Il blocco riguardera’ dalle ore 7:30 alle ore 20:30 ciclomotori e motoveicoli pre Euro 1 ed Euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina Euro 2. Lo annuncia il Campidoglio. “Le categorie di veicoli previste dall’ordinanza firmata dalla Sindaca Virginia Raggi si aggiungono a quelle ...

Allarme Smog : stop anche ai diesel Euro 4 in Emilia-Romagna - Lombardia e Veneto : Concentrazioni di Pm10 oltre i limiti da giorni nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Forlì-Cesena...

Smog : dal 7 dicembre scattano le misure emergenziali in Emilia-Romagna : A partire da venerdì 7 dicembre e fino lunedì 10 dicembre compreso, sono in vigore le misure emergenziali nei comuni aderenti al PAIR della regione Emilia-Romagna, a causa del perdurare di condizioni meteorologiche che favoriscono la concentrazione di inquinanti: lo rende noto l’Agenzia ambientale Arpae. Si confermano le allerte per Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Forlì-Cesena. Dal 30 novembre nelle cinque province della ...

Smog Emilia-Romagna : PM10 oltre i limiti - scattano le misure d’emergenza : Scattate oggi le limitazioni previste in caso di superamento dei livelli di PM10 a Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena e Forlì–Cesena: stop per tre giorni anche ai diesel Euro 4 e ulteriori restrizioni per riscaldamenti privati e commerciali. Le centraline Arpae hanno rilevato tra sabato e lunedì livelli di polveri sottili oltre i livelli di guardia, complici anche le condizioni meteo degli ultimi giorni. oltre allo stop ai diesel euro ...

Smog - Arpae Emilia Romagna : “Finestre sulla strada? Il triplo delle polveri in casa” : Vivere in un appartamento che si affaccia su una strada trafficata significa avere più Smog anche dentro casa, rispetto a chi ha la finestra sul cortile interno o sul retro dell’edificio. E non poco: fino a tre volte di più’ Un ragionamento tutto sommato logico, certificato ora anche da uno studio condotto da Arpae Emilia-Romagna nell’ambito del progetto Supersito, realizzato nel 2013. I risultati sono stati pubblicati la ...

Smog - Roma ci riprova con un protocollo Da gennaio scattano limitazioni ai veicoli inquinanti e obblighi per le nuove caldaie : Divieto di circolazione per le automobili Euro 3 entro il 1 gennaio 2019 ed Euro 4 entro il 1 novembre 2020, incentivi regionali (con fondi governativi) per la sostituzione delle vetture e stretta anche sulle caldaie meno recenti. Misure da applicarsi per 6 mesi l’anno (da novembre a marzo) a Roma e provincia – nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti – con particolare attenzione alla Valle del Sacco. Il ministro ...

Emilia Romagna in campo con l'Ecobonus alle micro imprese per ridurre lo Smog : L'Emilia Romagna dice basta allo smog ed all'inquinamento , varando un importante incentivo, ecobonus, per la sostituzione dei vecchi veicoli aziendali con nuovi a minor impatto ambientale. La misura ...

Smog Roma : da Gennaio limitazioni ai veicoli inquinanti : limitazioni alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti già a partire dal primo Gennaio 2019, rete di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, obbligo di caldaie per il riscaldamento a basse emissioni, promozione di carburanti alternativi. Questi alcuni dei punti principali del pacchetto di misure previste dall’accordo – siglato dal ministro Costa e dal governatore del Lazio Zingaretti – sul miglioramento della ...

Roma - da gennaio misure per stop a Smog : 17.16 Un pacchetto di misure per migliorare la qualità dell'aria a Roma,nei comuni limitrofi e nella valle del Sacco,è stato concordato tra il ministro Costa e il governatore del Lazio,Zingaretti. L'accordo prevede una serie di misure: come la limitazione,dal gennaio 2019, alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti.Sarà potenziata anche la rete di colonnine per la ricarica dei veicolii elettrici e una promozione di carburanti ...