Siria | leader curdo | “L’Isis non è sconfitto Ci sono 3mila jihadisti nelle nostre carceri

(Di lunedì 24 dicembre 2018) La voce è stanca, come quella di chi, dopo una lunga battaglia, pensa che il peggio sia passato, ma viene rigettato nel baratro di una nuova guerra, combattuta casa per casa, centimetro per centimetro, con il terrore di veder tornare i cadaveri degli amici dalla prima linea, uccisi da un cecchino o da uno Shahid, un kamikaze dello Stato Islamico. Il presidente turco Erdoğan ha fatto mettere sulla sua testa una taglia da un milione di dollari e lo scorso febbraio ne ha chiesto invano l’estradizione alla Repubblica Ceca che lo aveva arrestato. Salih Muslim, ex presidente del Partito dell’Unione Democratica (Pyd) dal 2010 al 2017 e oggi a capo della diplomazia della formazione curda che agisce nellasettentrionale, dice di non volersi abbattere per il tweet con cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un imminente ritiro delle truppe Usa dal nord del ...