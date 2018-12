Serie tv | le più belle del 2018 secondo l' autorevole American Film Institute

Serie A - Top & Flop fino alla 17esima giornata : Piatek sempre più ‘pistolero’ e Quagliarella eterno - errori di mercato in casa Torino e Milan : Si avvicina la fine dell’anno ed è il momento dei primi bilanci sul campionato di Serie A, in attesa della 18^ giornata del massimo torneo italiano che si preannuncia scoppiettante. La Juventus sta dominando in lungo ed in largo, i bianconeri hanno sempre vinto mentre solo il Genoa è riuscito a strappare un risultato positivo. L’unica squadra in grado di tenere il passo dei bianconeri è sicuramente il Napoli, stagione ...

Calcio - quanto guadagnano i calciatori di Serie A? La classifica dei più ricchi. Cristiano Ronaldo primo per distacco : Quando restano soltanto due partite alla fine del girone di andata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio, anche per le società è tempo di primi bilanci. In particolare, il momento è adatto per riflettere sul rendimento degli investimenti estivi e per capire se sia necessario approfittare della finestra di mercato invernale per risistemare alcune questioni. Andiamo a scoprire quali sono i giocatori più pagati della Serie A, prendendo in ...

Da The Originals a Once Upon a Time e Scandal : nel 2018 cancellate più di 100 Serie : Da The Originals a Once Upon a Time e Scandal, sono oltre 100 le serie tv cancellate in questi mesi e in questo 2018 che sta per volgere al termine e se siete alla ricerca di una serie da iniziare e finire proprio in queste vacanze, non possiamo che consigliarvi una di queste. A fare una lista dettagliata delle serie che non torneranno in onda nel 2019 perché cancellate in questo 2018 è TvLine che mette insieme oltre 100 titoli a cominciare ...

Napoli - rinnovo da nababbo per Koulibaly : sarà il difensore più ricco della Serie A : Koulibaly Il Napoli blinda Kalidou Koulibaly , probabilmente il miglior difensore centrale al mondo in questo momento. Il muro senegalese, corteggiato soprattutto dal Manchester United , riceverà un consistente aumento dell'ingaggio: da 3,5 milioni a 6, bonus compresi, fino al 2023. L'intesa è ...

Il Napoli è la squadra con più tiri in porta in Serie A : Cr7 il calciatore che tira di più 323 a 320. Il Napoli è la squadra che effettua più tiri in porta in Serie A, come riporta il Corriere dello Sport. Almeno in questa speciale classifica, grazie ai 24 tiri contro la Spal, c’è stato il sorpasso sulla Juventus che pure può contare sull’apporto di Cristiano Ronaldo che anche contro la Roma ha indirizzato dieci conclusioni nello specchio verso la porta della Roma. Dei 320 tiri dei ...

Terremoto in Veneto - Serie di scosse a Bassano del Grappa : la più forte di magnitudo 2.6 : Una serie di scosse di Terremoto si è verificata domenica mattina in provincia di Vicenza con epicentro a Bassano del Grappa: la più forte, di magnitudo 2.6, è stata avvertita con tremori e boati ai piani alti delle abitazioni a Marostica, Nove, Pove del Grappa, Cartigliano, Romano d’Ezzelino, Rosà, Solagna, Cassola, Tezze sul Brenta e Cittadella.Continua a leggere

Le Serie più deludenti del 2018 : 1. Altered Carbon (Netflix)2. Jack Ryan (Amazon Prime Video)3. The First (Hulu/TimVision)4. Insatiable (Netflix)5. Cloak and Dagger (Amazon Prime Video)6. Il principe dei draghi (Netflix)7. Britannia (Amazon/Sky Box Sets, Sky Atlantic)8. Disincanto (Netflix)9. Heathers (Paramount, inedita)10. Patrick Melrose (Showtime, Sky Atlantic)Un anno di serie è appena trascorso, un anno particolarmente ricco e fortunato per quanto riguarda i nuovi show, ma ...

Darksiders 3 : la nuova patch introduce un sistema di combattimento più fedele ai classici della Serie : Darksiders 3 si aggiorna oggi con una nuova patch che trasformerà il gioco in qualcosa di assolutamente familiare per i veterani della serie, andando a ritoccare il sistema di combattimento per renderlo più simile a quello dei precedenti capitoli.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net la patch non modificherà irreversibilmente il gamplay, ma piuttosto implementerà una scelta tra due diversi combat system: sarà selezionabile quello standard, ...

Skam Italia vince su La Casa di Carta e L’Amica Geniale ed è la Serie più amata dai giovani nel 2018 : Qual è la serie più amata dal pubblico giovanile? Gli adolescenti non hanno dubbi: Skam Italia. Secondo un sondaggio effettuato da Corriere.it su un campione di quasi 7mila persone, nella top 10 degli show televisivi più amati ci sono tutti titoli provenienti dalle maggiori piattaforme di streaming disponibili in Italia: Netflix e TIMVision. Alla soglia del 2019, i giovani preferiscono di gran lunga guardare qualcosa dal proprio pc portatile ...

‘L’amica geniale 2’ : Giovanni Amura ci sarà nella prossima Serie’. Ecco perché Stefano dà le scarpe di Lila a Marcello. Leggi per saperne di più : Siamo arrivati al finale di stagione de “L’Amica geniale“, la serie evento diretta da Saverio Costanzo e tratta dalla tetralogia long-seller di Elena Ferrante. Un titolo che cambia le sorti della serialità italiana, la... L'articolo ‘L’amica geniale 2’: Giovanni Amura ci sarà nella prossima serie’. Ecco perché Stefano dà le scarpe di Lila a Marcello. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Inferno Run – Dal 19 gennaio 2019 tre tappe avvincenti : al via la Series italiana di corse a ostacoli più partecipata e diabolica : Dal 19 gennaio torna Inferno Run, la corsa a ostacoli più diabolica d’Italia in tre tappe. Aperte le iscrizioni su www.Infernorun.it È tra le tendenze sportive che stanno sempre più appassionando l’Italia e anche nel 2019 conferma le sue tre avvincenti tappe, tra Piemonte, Lombardia e Toscana. Dal 19 gennaio prenderà il via la Series italiana di corse a ostacoli più partecipata e diabolica, Inferno Run. Dalle innevate Alpi Marittime, ...

Serie A - la Top 10 di chi dà e toglie più punti : C'è una correlazione tra la presenza di un singolo giocatore e il rendimento della squadra? E' questo il quesito di partenza dell'indagine del Cies che ha radiografato tutti i principali campionati ...

I giocatori più influenti d’Europa - Pandev è il “talismano” della Serie A : Il CIES ha calcolato il gap tra i punti conquistati da ogni squadra con o senza un determinato giocatore in campo: il genoano è il più influente in Serie A. L'articolo I giocatori più influenti d’Europa, Pandev è il “talismano” della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - Carpi-Salernitana 3-2 : Colantuono ora rischia. Il Crotone non sa più vincere : 1-1 con il Venezia : CARPI - Terza sconfitta consecutiva per la Salernitana che, nonostante la reazione finale, soccombe 3-2 a Carpi . Ora Stefano Colantuono è sulla graticola. I padroni di casa si portano sul 3-0 con ...