Serie A | tutte le quote scommesse della diciottesima giornata

Serie A oggi - gli orari e il programma completo : giocano tutte! Come vederle in tv e streaming : Ritorno all’antico per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Si svolgeranno infatti oggi, sabato 22 dicembre, tutte le partite in programma. La decisione è dovuta anche alla vicinanza del prossimo turno, che si giocherà mercoledì 26 dicembre. Saranno comunque mantenute quattro fasce distinte d’orario: alle 12.30, alle 15.00, alle 18.00 e alle 20.30. Si comincia alle 12.30 con la sfida tra Lazio e ...

Calendario Serie A basket - gli orari e tutte le partite del fine settimana 22-23 dicembre. Come vederle in tv su Rai ed Eurosport : Arriva proprio alla vigilia delle feste il terzultimo appuntamento con la Serie A di basket per quest’anno, che è anche l’undicesimo della stagione 2018-2019. Come tradizione impone, si gioca su due giorni, con la differenza che stavolta gli anticipi del sabato sono due, e restano dunque sei partite da giocare la domenica. Occhi puntati sul derby Milano-Varese, con l’Openjobmetis che sta dimostrando semplicemente che i ...

Calendario Serie A basket - gli orari di tutte le partite del fine settimana. Come vederle in tv e streaming : Si disputa questo weekend la decima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Molte sono le partite e i temi interessanti che percorreranno i parquet dello Stivale in questo weekend. Il match di più alta classifica della giornata è quello tra la Reyer Venezia, seconda a quota 14, ma proveniente dalla sconfitta contro Varese, e l’Happy Casa Brindisi, a quota 10 punti dopo aver messo a frutto l’ottimo precampionato. Milano, dopo la ...

Serie A in tv : la programmazione di tutte le partite fino al 29 dicembre 2018 : Serie A in tv: la programmazione di tutte le partite fino al 29 dicembre 2018La Lega Nazionale Professionisti Serie A ha diramato tutti gli anticipi e posticipi del campionato sino a sabato 29 dicembre 2018. La copertura, com’è noto da tempo, appartiene a due soggetti distinti come la tv satellitare Sky e la nuova piattaforma web DAZN. Ai primi sono stati assegnati i sette incontri per ogni turno di Serie A, mentre ai secondi i ...

