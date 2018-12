Sempre più danni da catastrofi naturali «Le assicurazioni potrebbero non coprirli»

Milan - Gattuso Sempre più isolato : il suo destino è segnato - : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i vertici della società stanno riflettendo sulla possibilità di un cambio tecnico: il quarto posto e la qualificazione in Champions nella prossima ...

Milano : Cciaa - per media esteri Sempre più attrattiva (2) : (AdnKronos) - Come è vista Milano? sempre più attrattiva nel settore immobiliare per gli inglesi: 'The Telegraph' a febbraio offre suggerimenti ai risparmiatori per investire in immobili. Per 'The Times' comprare casa a Milano sta diventando addirittura una moda e a gennaio ha dedicato un ampio repo

Milano : Cciaa - per media esteri Sempre più attrattiva : Milano, 24 dic. (AdnKronos) - Un bilancio del 2018 di Milano vista dalla stampa estera: sono quasi 300 gli articoli più significativi dell’anno, dedicati in specifico alla città usciti sui principali quotidiani e riviste stranieri. Il 42% riguarda temi economici: banche, finanza ma anche moda, desig

Leonardo DiCaprio elogia Milano" Sempre più verde". Sala ringrazia e lo invita in città : Elogio di Milano. Leonardo DiCaprio si congratula con la città sul suo profilo Instagram per il piano 'green' che prevede di piantare 3 milioni di alberi in città entro il 2030. "Milano è l'ultima città ad avere abbracciato" un piano per diventare sempre più verde "in modo significativo", ha scritto l'attore, molto attivo sulle tematiche ambientaliste, postando una foto del Duomo con le palme che decorano il ...

NBA – Cena con contorno di polemiche : LeBron James ed Anthony Davis pizzicati al ristorante - la trade è Sempre più vicina : LeBron James ed Anthony Davis hanno Cenato insieme dopo la sfida tra Lakers e Pelicans: si alimentano i rumor sulla possibile trade che porti ‘The Brow’ a Los Angeles Nei giorni scorsi Anthony Davis è finito al centro di diversi rumor di mercato. Il centro dei Pelicans sarebbe sostanzialmente davanti ad un bivio: rinnovare con i Pelicans per un quinquennale da 239 milioni complessivi, il contratto più ricco che una squadra NBA ...

Roma - l'attacco è Sempre più Dzeko : Dzeko in campo a Torino, una decina di minuti appena, ed è già qualcosa. Qualcosa a cui aggrapparsi in vista del futuro, per risolvere l'insostenibile leggerezza dell'attacco. Edin non è quello dello ...

Soccorso alpino e speleologico Piemontese nel 2019 punterà Sempre più sulla prevenzione : Si sta per chiudere un anno impegnativo per il Soccorso alpino e speleologico Piemontese. E' giunto quindi il momento per il presidente regionale Luca Giaj Arcota e i 1180 volontari di fare un ...

Gattuso è Sempre più solo : si affida al 4-3-3 per salvare la panchina : Rino Gattuso è sempre più solo e per salvare la panchina del Milan sta pensando di confermare il tridente per il match di mercoledì contro il Frosinone, all'ora di pranzo. La bella notizia per il ...

Povertà sanitaria - Sempre più italiani ricorrono al Banco Farmaceutico e aumenta l’iniquità sociale : Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che l’epoca attuale non è più fondata sul lavoro, ma sul debito. Con tanti saluti all’articolo 1 della Costituzione. Il debito accomuna tutti i cittadini – salvo poche e fortunate categorie di nicchia – e persino tutti gli Stati, quantomeno quelli dell’area euro. Oggi, però, non si vive a debito solo per quanto concerne i consumi, per così dire, voluttuari: vacanze, autovetture, tecnologia. Ora il fenomeno ...

Retribuzioni medie Sempre più basse : penultima in Toscana la provincia di Pistoia : Con il calo del numero di aziende industriali e manifatturiere sale la percentuale di lavoratori meno qualificati e meno pagati

Versace - Parmalat - Galbani - Candy Il Made in Italy fa Sempre più gola : Borse, cioccolatini, lavatrici, vestiti, gelati, pasta, olio, merendine, cappelli. E persino banche e treni. Il carrello della spesa degli acquirenti stranieri del Made in Italy si fa ogni anno più ricco. L'ultimo caso, che ha avuto un'eco su tutta la stampa internazionale... Segui su affaritaliani.it

Pavard - Napoli Sempre più vicino : Ancelotti vuole il terzino : Pavard Napoli – Gli otto punti di svantaggio sulla Juventus, ora, iniziano a pesare per Carlo Ancelotti che vuole assolutamente diminuire il gap con i bianconeri. Il tecnico azzurro ha infatti espressamente richiesto dei rinforzi ad Aurelio De Laurentiis che, a sua volta, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di esaudire le richieste […] L'articolo Pavard, Napoli sempre più vicino: Ancelotti vuole il terzino ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi Sempre più innamorati (FOTO) Leggi per saperne di più : Francesco e Giulia, news dopo il Grande Fratello Vip: i due insieme continuano a sognare Francesco Monte e Giulia Salemi sono sempre più felici e convinti di vivere la loro bellissima storia d’amore. Ormai... L'articolo Grande Fratello Vip: Francesco Monte e Giulia Salemi sempre più innamorati (FOTO) Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chievo-Inter - a Perisic risponde l'eterno Pellissier : finisce 1-1 - nerazzurri Sempre più lontani dal Napoli : Quaranta anni ad aprile, 175 centimetri, numero 31 sulle spalle e classe da vendere. Sergio Pellissier , che in pieno recupero riesce a pareggiare una gara che sembrava vinta dalla squadra di ...