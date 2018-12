huffingtonpost

: Se Toninelli trasforma il Tav in burla - HuffPostItalia : Se Toninelli trasforma il Tav in burla - stefanoesposito : #caselli non è sospettabile di essere un pericoloso estremista #sitav per questo vi consiglio la lettura di questo… - lucaM1966 : RT @HuffPostItalia: Se Toninelli trasforma il Tav in burla -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Il fondato timore che esautorando il Parlamento sia in atto una grave umiliazione della democrazia non deve farci dimenticare altri problemi, sia pure di minore impatto istituzionale. Eccone un esempio, cui ci introduce la frase: "Lavoro dalle 16 alle 18 ore al giorno per dare il massimo". Parole che un tempo esaltavano l'Eroe del lavoro socialista Aleksej Stachanov, mentre oggi servono al ministro Daniloper autocelebrarsi.Come non perdonare qualche gaffe a chi fatica così? Del resto lui dice che "se ne frega", dimostrando una buona attitudine a convivere con la goffaggine. Quel che si stenta a capire è l'allergia del ministro per le commissioni d'indagine. Se ne forma una, inciampa. Prima la commissione sul ponte Morandi di Genova: un decollo faticoso, perché vari "pezzi" scelti dal ministro non andavano bene. Poi la commissione di indagine sul ...