Scuola | perché i veri beffati dalla manovra sono i precari storici

Un bambino è stato escluso da una Scuola privata tedesca perché figlio di un politico di estrema destra : Il partito è AfD, Alleanza per la Germania, e la scuola è basata sulla pedagogia Waldorf, ideata nei primi decenni del Novecento dal filosofo e pedagogo Rudolf Steiner

Scuola : perché è necessario ripartire dalla Costituzione. Salvatore Salzano - Pavia - : Concetti teoricamente condivisibili, come efficienza, merito, autonomia di organizzazione, assunzione di responsabilità, valutazione di sistema, apertura verso il mondo esterno, sono stati declinati ...

Scuola/ Il merito non porta consenso : ecco perché M5s e Lega scaricano l'Invalsi : Il ddl sulla semplificazione contiene il ridisegno delle funzioni di Invalsi e Anvur. Si realizza un sogno nel cassetto di M5s , cui oggi si accoda la Lega, .

Scuola/ Decentramento e autonomia danno risultati migliori - ecco perché : L'autonomia scolastica, in Italia, dopo la stagione berlingueriana si è sclerotizzata fino a morire. Ma per salvare la SCUOLA è indispensabile.

Trattenuto con la forza a Scuola perché agitato - 13enne autistico muore in classe : Il ragazzino sarebbe stato bloccato con la forza dal personale dell'istituto perché poteva far del male agli altri ragazzi e a se stesso. Mentre veniva Trattenuto, però, ha perso improvvisamente i sensi e, nonostante i tentativi di rianimarlo, è morto poco dopo.Continua a leggere

Educazione civica - insegnarla a Scuola serve ancora. Vi spiego perché : Ci sono diversi modi per raggiungere una convivenza civile che non sia solo una coesistenza. Sono processi a volte lunghi e complessi, ma non impossibili e si fondano sull’Educazione alla cittadinanza comune. E il senso di appartenenza a una comunità condivisa si costruisce a partire dall’infanzia, nella famiglia e nella scuola. Per questo, oggi più che mai, in una realtà sempre più articolata e sfaccettata, c’è bisogno di creare fondamenta ...

Roma - chiusa perché a rischio crollo Scuola materna inaugurata appena 4 anni fa. Costruita a ridosso del canale tombato : La scuola materna è stata inaugurata solo 4 anni fa. E oggi è già a rischio crollo, tanto che i vigili del fuoco ne hanno ordinato la chiusura “in via cautelativa” a causa di “evidenti lesioni sui muri”. Sfiora l’assurdo quello che sta accadendo a La Giustiziana, quartiere del quadrante nord di Roma, sulla direttrice Cassia. Sarà una relazione tecnica, attesa per la prima metà di dicembre, a decretare se l’edificio dovrà essere demolito o ...

Scuola/ Ecco perché i docenti italiani non avranno mai stipendi europei - IlSussidiario.net : I Paesi dove gli stipendi degli insegnanti sono più alti sono quelli in cui non sono dipendenti pubblici, ma reclutati direttamente da scuole o municipalità

Militare uccide l’ex fidanzata in una Scuola e si suicida : “Nell’aldilà ti dirò perché l’ho fatto” : Ruperto Datwin, un soldato dell'esercito filippino, ha ucciso la sua ex fidanzata - insegnante di scuola elementare - e poi si è suicidato.Continua a leggere

Scuola - perché migliaia di studenti protestano contro il governo : Rete della Conoscenza, Unione degli studenti e Link hanno organizzato manifestazioni in 70 città italiane tra oggi e domani...

Spagna - studentessa di 13 anni cacciata dalla Scuola perché indossa il velo islamico : E' accaduto in una scuola media di Murcia: la tredicenne si era presentata in classe con il velo islamico. Il dirigente scolastico l'ha cacciata, mentre i professori per punizione l'hanno riempita di compiti a casa.--A una studentessa di tredici anni di una scuola di Jumilla, nei pressi di Murcia, in Spagna, è stato impedito di frequentare le lezioni perché indossava il velo islamico. La decisione è stata assunta dai dirigenti dell'istituto ...

Scuola - docente da record : ecco perché è stata nominata Cavaliere della Repubblica : Un vero e proprio record: ben 41 anni di insegnamento alla Scuola media senza nemmeno un’assenza per malattia. Per la sua dedizione al lavoro, Maria Filippis, è stata insignita del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana: la cerimonia si è svolta lo scorso 4 novembre. Come sottolineato dal quotidiano ‘Repubblica’ di oggi, giovedì 8 novembre, l’insegnante di matematica è andata in pensione. Maria Filippis, ...

La Storia non serve più a niente - nemmeno a Scuola. Vi racconto perché : di Fulvio Cammarano La questione dell’esclusione della traccia di Storia per il tema d’italiano, proposta dalla Commissione per la riforma dell’esame di maturità, ha fatto emergere ancora una volta il problema, ormai evidente, della perdita di centralità della Storia nella società contemporanea. Si tratta di una sorta di declassamento che sta avvenendo sia nell’ambito educativo, sia in quello più generale della formazione culturale della ...