Scossa di terremoto magnitudo 6 4 nelle Isole Tonga

Terremoto a Bassano del Grappa , scossa di magnitudo 2.6 E' stata registrata intorno alle ore 8.50, due chilometri a ovest dalla città veneta e a una profondità di 11 chilometri. Non risultano feriti né danni a cose

Lieve Scossa di terremoto tra Alto Adige e Tirolo : BOLZANO . Una Lieve scossa di terremoto si è verificata alle ore 15.04 di questo pomeriggio al confine fra l' Alto Adige ed il Tirolo dell'est. La scossa di magnitudo 2.4 non ha creato danni a persone ...

Terremoto , scossa di magnitudo 3.6 tra Umbria e Marche Il sisma è stato avvertito alle 18.50. L'epicentro, secondo l'Ingv, è vicino ad Apecchio, in provincia di Pesaro-Urbino, e a una profondità di 10 chilometri

Terremoto : Scossa sismica di magnitudo 3.6 tra Umbria e Marche : Una scossa sismica di magnitudo 3.6 è stata avvertita tra l' Umbria e le Marche questo pomeriggio. L'epicentro, si legge sul sito dell'Ingv, è stato localizzato ad Apecchio, in provincia di Pesaro-...

Terremoto - paura al Centro/Nord nel giorno del Solstizio d’Inverno : forte Scossa tra Marche e Romagna - avvertita anche in Umbria e Toscana [LIVE] : paura al Centro / Nord Italia nel pomeriggio del Solstizio d’Inverno: pochi minuti fa, precisamente alle 18:50, una scossa di Terremoto di magnitudo stimata preliminarmente 4.0 dall’INGV, ha scosso l’area settentrionale della Provincia di Pesaro e Urbino, vicino al confine con l’Emilia Romagna e con San Marino. La scossa è stata avvertita anche nelle zone interne della Toscana e nell’ Umbria settentrionale. Al momento ...

Terremoto violento di magnitudo 6.1 sulla Ring of Fire - Scossa distintamente avvertita : Non solo le acque che circondano l'Italia, anche il resto del mondo è interessato, nella seconda decade del mese di dicembre 2018, da scosse di Terremoto rilevanti e potenzialmente pericolose. Accanto al sisma che ha colpito la penisola della Kamchatka in Russia,...