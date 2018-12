Sciopero dei lavoratori somministrati Man Power di Fiumicino

Caos manovra - doppio Sciopero dei medici : il 25 gennaio e a febbraio - : I sindacati giudicano "deludente" la legge di bilancio e hanno indetto due giornate di astensione dal lavoro per 24 ore. Annunciate anche iniziative giudiziarie. "Non vogliamo rinunciare agli ...

Caos manovra - doppio Sciopero dei medici : il 25 gennaio e a febbraio : Caos manovra, doppio sciopero dei medici: il 25 gennaio e a febbraio I sindacati giudicano "deludente" la legge di bilancio e hanno indetto due giornate di astensione dal lavoro per 24 ore. Annunciate anche iniziative giudiziarie. "Non vogliamo rinunciare agli incrementi contrattuali ...

Scatta questa mattina lo Sciopero dei netturbini. 90 le adesioni - presidio davanti al Comune di Pontedassio : Sono novanta i netturbini che hanno aderito allo sciopero di questa mattina proclamato dai sindacati dopo il mancato accordo nella trattativa con la coop Proteo per il contratto dei dipendenti che si ...

Sciopero dei benzinai dall'11 al 14 dicembre : disagi nelle regioni Toscana e Liguria : La Faib ha indetto uno Sciopero dei benzinai dalla serata di oggi 11 dicembre fino al giorno 14 in tutte le province di Toscana e Liguria, dove si prevedono disagi per gli automobilisti che hanno la necessità di fare rifornimento di carburante al proprio mezzo di trasporto a quattro o due ruote. Faib è l'acronimo di Federazione Autonoma Italiana benzinai. Lo Sciopero di tre giorni interesserà gli impianti a marchio Esso, Api-Ip e TotalErg. La ...

Sciopero Trenord 9 e 10 dicembre : stop dei treni a Milano e in Lombardia : Questa prima parte del mese di dicembre sarà interessata da una serie di scioperi nel settore dei trasporti. Tra pochi giorni andrà in scena una protesta di CUB, che coinvolgerà il personale di Trenord. A Milano e in Lombardia saranno a rischio i treni dell’azienda ferroviaria per 23 ore. L’agitazione sindacale si svolgerà dalle ore 3.00 di domenica 9 dicembre alle ore 2.00 di lunedì 10 dicembre. Sarà un weekend di disagi, proprio in ...

Sciopero dei precari di terza fascia : la diretta : Manifestazione dei precari di terza fascia questa mattina davanti al Ministero dell’Istruzione di Viale Trastevere. Le recenti vicende che hanno visto abolire il Fit, lasciando ai precari della terza fascia la riserva del 10% dei posti dai concorsi ordinari selettivi, unica via verso il reclutamento dei docenti secondo il nuovo esecutivo, hanno provocato le vibranti reazioni di protesta dei precari che reclamano a gran voce la ...

Sciopero di 24 ore dei medici italiani - molti gli interventi rinviati : Le istanze dei medici italiani sono state principalmente due: l’aumento dei fondi per gli investimenti nella Sanità e il loro rinnovo contrattuale, fermo ormai da più di dieci anni. Per tali motivi ieri i ‘camici bianchi’ hanno deciso di incrociare le braccia per 24 ore. E' stata in ogni caso garantita la "continuità delle prestazioni indispensabili". I medici hanno incrociato le braccia per 24 ore, i sindacati: 'Da anni non si aveva la stessa ...

Stadio EC - Verona - Palermo 1-0 - Sciopero dei tifosi [LIVE] : Stadio EC, Verona Palermo 1-0, sciopero dei tifosi [LIVE] Verona Palermo, cronaca e tabellino Dall'inviato a Verona In un clima di silenzio allo Stadio Bentegodi per la protesta dei tifosi e la conseguente simbolica assenza dei sostenitori gialloblù, l' Hellas Verona ospita ...

Sanità - Sciopero dei medici : 90% di adesioni e sale operatorie in tilt : Quarantamila interventi chirurgici saltati e sale operatorie e corsie semideserte negli ospedali pubblici per il 'Black Friday' della Sanità. Ha ottenuto un'adesione altissima pari all'80-90%, come ...

Sciopero dei medici - oggi stop di 24 ore/ Black Friday della Sanità - sale operatorie vuote : adesione al 90% - IlSussidiario.net : Sciopero dei medici di 24 ore Ultime notizie, migliaia di interventi a rischio, proteste in tutta Italia da nord a sud anche in Trentino.