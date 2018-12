Sciame sismico Etna | aeroporto di Catania totalmente operativo dalle 20

Terremoto - riprende lo Sciame sismico nell’area Etnea : più di 250 scosse - l’Ingv monitora la situazione : Un evento sismico di magnitudo ML 4.3, è stato registrato alle ore 17.50 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catania. L’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Zafferana Etnea, Milo e Santa Venerina – è stato avvertito dalla popolazione. Dalle verifiche effettuate dalla Sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, al momento, non sono stati segnalati danni. Dalle 8.30 di questa ...

Etna - dopo lo Sciame sismico l'eruzione : disagi per il traffico aereo a Catania : Questa mattina l'Etna ha eruttato dopo uno sciame sismico serrato e piuttosto intenso. L'inatteso fenomeno ha causato disagi al traffico aereo, infatti molti voli sono stati dirottati altrove per motivi di sicurezza, creando non pochi problemi ai passeggeri. Per fortuna, al momento non si segnalano danni a cose o persone, mentre gran parte della popolazione residente nella zona circostante ha condiviso sui social network le immagini ...

Sciame sismico risveglia l’Etna. Riaperto parzialmente l’aeroporto di Catania : L’Etna saluta il Natale con un’intensa quanto improvvisa attività eruttiva che ha già provocato la chiusura a singhiozzo dell’aeroporto di Catania. Si tratta di una «eruzione laterale» che i vulcanologi si attendevano da diverso tempo, soprattutto da quando lo scorso luglio il vulcano era tornato in attività. A precedere l’eruzione è stato uno scia...

Sciame sismico ed esplosioni - l’Etna si risveglia per Natale. Chiuso l’aeroporto di Catania : Alla Vigilia di Natale si risveglia l’Etna: stamattina alla base del cratere di sud-est, dove è in corso un’attività esplosiva con conseguente esplosione di cenere lavica, si è aperta una frattura eruttiva. Dalle ore 08:50 di oggi, 24 dicembre 2018, è infatti in corso un intenso Sciame sismico sul vulcano. Nelle prime tre ore sono avvenute oltre 130 scosse, le maggiori delle quali sono state di magnitudo Ml = 4.0 (alle ore 13:08, localizzata ...

Uno Sciame sismico ha risvegliato l’Etna nella vigilia di Natale : Eruzione intercraterica sull’Etna, alla “Bocca Nuova”, nello scorso mese di agosto. L’attività interessa anche il cratere di Nord Est ed è visibile solo dalla sommità del vulcano (foto: Andrea Di Grazia/LaPresse) A causa di uno sciame sismico composto da circa 130 scosse, dalla tarda mattinata del 24 dicembre sull’Etna è in corso una eruzione laterale dovuta a una frattura aperta alla base del cratere Sud-Est. Il ...

