Sci di fondo | i precedenti dell’Italia al Tour de Ski Pellegrino a podio da sei anni

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : i convocati dell’Italia. De Fabiani e Brocard puntano alla classifica - Pellegrino e Laurent alle sprint : Saranno quattordici gli azzurri che parteciperanno al Tour de Ski 2019, appuntamento chiave della Coppa del Mondo di sci di fondo. Questa manifestazione prenderà il via sabato 29 dicembre a Dobbiaco con una sprint a tecnica libera, poi domenica 30 ci sarà una 15 km maschile e una 10 km femminile. Martedì 1° gennaio ci si sposta in Val Mustair (Svizzera) per un’altra sprint in tecnica libera. Trasferimento poi a Oberstdorf (Germania), dove ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : le sette tappe ai raggi X. Diverse frazioni adatte agli azzurri : Mentre ancora si fanno attendere le convocazioni dell’Italia per il Tour de Ski, si avvicina la breve gara a tappe tradizionalmente inserita nel calendario di Coppa del Mondo di sci di fondo a ridosso del nuovo anno solare. Italia protagonista già come Paese organizzatore: quattro delle sette tappe si disputeranno nel Bel Paese. Il via il 29 dicembre da Dobbiaco, scalata finale in Val di Fiemme nel giorno dell’Epifania. Subito ...

Tour de Ski 2019 Sci di fondo : programma - orari e tv. Il calendario completo e le sette tappe : Si apre questo fine settimana la tredicesima edizione del Tour de Ski, appuntamento ormai imprescindibile per la Coppa del Mondo di sci di fondo. Da sabato 29 dicembre fino a domenica 6 gennaio, i migliori atleti del massimo circuito mondiale si daranno battaglia in sette tappe per aggiudicarsi la vittoria finale al termine della mitica scalata all’Alpe del Cermis. Lo scorso anno si imposero lo svizzero Dario Cologna e la norvegese Heidi ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Federico Pellegrino secondo nelle sprint : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Therese Johaug consolida il primato : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : l’Italia tra il positivo Federico Pellegrino e i buoni segnali delle donne : Settimana di pausa per la Coppa del Mondo di sci di fondo, in attesa del Tour de Ski (che ha già fatto registrare la defezione di Therese Johaug). Mentre l’agonismo attende di mostrarsi di nuovo al Mondo il 29 dicembre a Dobbiaco, c’è la possibilità di riflettere su quella che è stata finora la stagione dei fondisti italiani. Non si può non partire dalle prestazioni di Federico Pellegrino, ancora una volta in piena battaglia con ...

Sci di fondo – Alpen Cup : doppio podio azzurro in Valdidentro : Alpen Cup, due podi azzurri nell’ultimo giorno di gare in Valdidentro: Rastelli secondo nella Mass Start, Comarella 3ª Due podi in Alpen Cup per l’Italia nell’ultimo giorno di gare in Valdidentro. Nella Mass Start maschile di 15 km in tecnica classica, Maicol Rastelli ha chiuso al secondo posto a 47″5 dal campione francese Maurice Manificat, che ha completato la prova in 38’30″1. Per ...

