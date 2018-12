Sci | Brignone resta quinta | Bassino nella top ten

Sci alpino - World Cup List gigante femminile : Federica Brignone quinta in classifica - 4 azzurre nelle 30 : Dopo il gigante femminile di Courchevel non cambiano le prime posizioni della World Cup Start List. Al comando troviamo sempre la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, davanti alla francese Tessa Worley e alla tedesca Viktoria Rebensburg. La migliore azzurra rimane Federica Brignone, che si trova in quinta posizione, non lontana dalla norvegese Ragnild Mowinckel. Marta Bassino perde invece tre posti, passando dal nono all’undicesimo e ...

Sci alpino - le pagelle dell’Italia : ottimo avvio di stagione per Brignone e Innerhofer - Paris da rivedere. In creScita gli slalomisti : La Coppa del Mondo di sci alpino va in pausa con l’arrivo del Natale. E’ il momento di tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione per l’Italia, dando i voti agli azzurri. Federica Brignone 8: la valdostana ha la possibilità di chiudere il 2018 con indosso il pettorale di leader della classifica di gigante. Tutto si deciderà a Semmering, ma finora, nella sua amata specialità, Federica è stata eccezionale con la ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - aggiornata la start list del gigante femminile : Brignone resta quinta : Brignone resta quinta, Bassino nella top ten, Irene Curtoni si allontana dalle prime 15: la nuova start list del gigante femminile Federica Brignone resta in quinta posizione dietro Ragnild Mowinckel, Marta Bassino passa dal nono all’undicesimo posto, Irene Curtoni si allontana un po’ di più dalle prime quindici (che comprendono anche la ritirata Manuela Moelgg) e ora rischia di uscire dalle prime quindici nella prossima ...

Sci : Brignone confermata per prova Coppa del mondo a Semmering : C'è un solo cambiamento rispetto alla tappa di Courchevel nella formazione femminile che affronterà la due giorni di Coppa del mondo a Semmering , gigante venerdì 28 dicembre, slalom sabato 29 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : il bilancio della prima parte di stagione. Brignone lotta per la Coppa di gigante - acuti di Innerhofer e Paris - esplode il talento di Nicol Delago : La Coppa del Mondo di sci alpino vive una piccola pausa per il periodo di Natale ed è il momento di tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione per l’Italia sia nel settore della velocità che in quello delle prove tecniche. VELOCITA’ Uomini: agli uomini-jet azzurri è mancato l’acuto. Cinque podi per l’Italia, con la doppietta di Lake Louise in discesa che spicca. In Canada solo Max Franz ha saputo battere ...

Sci alpino – Gigante di Courchevel - Brignone insoddisfatta : le parole delle azzurre : Le parole delle azzurre dello sci alpino dopo il Gigante di Coppa del Mondo a Courchevel Federica Brignone non è certamente soddisfatta del quarto posto nel Gigante di Courchevel dopo il secondo posto di Soelden e il successo di Killington. I 55 punti conquistati le permettono però di conservare la leadership nella graduatoria di specialità con 230 punti contro i 210 di Shiffrin e i 205 di Worley. “Mi spiace perchè non sono riuscita ...

Sci - Coppa del mondo : Shiffrin vince il gigante di Courchevel. Brignone quarta : Un'irraggiungibile Mikaela Shiffrin colleziona la vittoria n.49 della propria carriera a Courchevel , trionfando davanti a Rebensburg , +0.14, e Worley , +0.33, . Dopo due podi nelle prime due gare di ...

Sci - Shiffrin vince lo slalom gigante di Courchevel. Quarta la Brignone : Nonostante le condizioni climatiche avverse, la statunitense migliora il risultato della manche del mattino, dominata dalla Rebensburg, che si accontenta del posto d'onore finale

Sci - trionfo Shiffrin a Courchevel : la Brignone è quarta nel gigante : ... che si era presa una piccola pausa saltando la tappa in Val Gardena, festeggia la prima vittoria stagionale in gigante dov'è campionessa olimpica, la sesta di quest'edizione della Coppa del mondo e ...

Sci alpino - Pagelle gigante Courchevel : Shiffrin torna e fa saltare il banco. Brignone si difende - Worley profeta in patria : Oggi si è disputato il gigante maschile di Courchevel, vinto dalla statunitense Mikaela Shiffrin. Di seguito le Pagelle delle protagoniste di giornata e degli italiani. MIKAELA Shiffrin 9: Il carica batterie di casa Shiffrin funziona ancora benissimo. Aveva saltato la trasferta in Val Gardena per presentarsi al meglio a Courchevel: missione compiuta anche se non è la sua migliore versione quella vista nella prima manche. Seconda manche tutta di ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom gigante di Courchevel : Federica Brignone sfiora il podio : Shiffrin torna al trionfo in gigante sotto la neve di Courchevel, Brignone chiude quarta e resta al comando della classifica di specialità Il podio del gigante sfuma per prima volta nella stagione, ma Federica Brignone, con il quarto posto conquistato a Courchevel resta comunque in testa alla classifica di specialità con 230 punti. Su una pista che non ha mai amato e che non le ha mai portato fortuna, l’azzurra trova comunque un buon ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Ero venuta a Courchevel per un altro risultato”. Francesca Marsaglia : “Tecnicamente ci sono - devo lavorare sulla fiducia” : sono variegati gli stati d’animo delle sciatrici azzurre al termine dello slalom gigante di Coppa del Mondo disputato poche decine di minuti fa a Courchevel. Dietro alla vittoria di Mikaela Shiffrin c’è anche un piccolo universo italiano, rappresentato da Federica Brignone, Marta Bassino e Francesca Marsaglia. Queste le dichiarazioni di Federica Brignone al sito FISI nell’immediato dopogara: “Mi spiace perchè non sono ...

Sci - Cdm; gigante Courchevel : vince la Shiffrin - Brignone sfiora il podio : Courchevel, Francia, - Il timbro di Mikaela Shiffrin sul gigante di Courchevel. La statunitense, seconda a metà gara, si è imposta con il tempo complessivo di 1'49'81 precedendo di 14 centesimi la ...