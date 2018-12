Sci alpino | le pagelle dell’Italia | ottimo avvio di stagione per Brignone e Innerhofer

Sci alpino – Coppa del Mondo - aggiornata la start list del gigante femminile : Brignone resta quinta : Brignone resta quinta, Bassino nella top ten, Irene Curtoni si allontana dalle prime 15: la nuova start list del gigante femminile Federica Brignone resta in quinta posizione dietro Ragnild Mowinckel, Marta Bassino passa dal nono all’undicesimo posto, Irene Curtoni si allontana un po’ di più dalle prime quindici (che comprendono anche la ritirata Manuela Moelgg) e ora rischia di uscire dalle prime quindici nella prossima ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - aggiornata la start list dello slalom femminile : Costazza tra le migliori 15 : Costazza torna nelle migliori quindici dello slalom femminile, Irene Curtoni guadagna una posizione: ecco la start list aggiornata Sono di nuovo due le italiane nel primo gruppo della start list di slalom. Irene Curtoni guadagna una posizione e passa dal 14° al 13° posto dopo la gara di Courchevel, lo stesso fa Chiara Costazza che torna in 15esima posizione. In resta c’è ovviamente Mikaela Shiffrin con 881 punti, resta tra le ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Giuliano Razzoli “A Campiglio una delle emozioni più belle della carriera - ma la salita è ancora lunga” : Giuliano Razzoli è stato uno dei grandi protagonisti dello slalom di Madonna di Campiglio. Un rientro da favola per il nativo di Castelnuovo Monti, che con il pettorale numero 69 ha chiuso al quinto posto. Una gara incredibile e il reggiano racconta alla Gazzetta dello Sport come ha vissuto questo suo ennesimo rientro nel Circo Bianco “Si vive ancora meglio, perchè hai già vissuto tanto, hai tanta esperienza e sai vivere le cose in maniera ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : la start list dello slalom maschile di Madonna di Campiglio : start list dello slalom maschile: Moelgg ottavo, Gross fuori dai quindici, ora Razzoli è trentunesimo Lo slalom di Madonna di Campiglio provoca qualche cambio nella start list di slalom. Per quanto riguarda gli azzurri Manfred Moelgg guadagna una posizione passando dal nono all’ottavo posto, mentre Stefano Gross esce dal gruppo dei primi quindici dopo aver inforcato nell’ultima porta sulla 3-Tre e adesso è sedicesimo, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Semmering 2018 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Dopo la pausa per il Natale, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino ritorna con le ultime due gare del 2018. A Semmering sono in programma un gigante ed uno slalom. La favorita è senza dubbio Mikaela Shiffrin, che va a caccia di un record: diventare la prima di sempre come numero di vittorie in un anno solare. Attualmente l’americana è ferma a 14 a pari merito con Marcel Hirscher, che non avrà più gare a sua disposizione. In gigante ...

Sci alpino - quando riprende la Coppa del Mondo? Le date e il programma delle gare tra Bormio e Semmering. Orari e tv : Tempo di Natale, e quindi tempo di vacanze per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, sia al femminile, sia al maschile. Cari appassionati di neve, però, potete stare tranquilli, dato che la sosta, sarà davvero breve, e già nel prossimo weekend si tornerà a gareggiare. Le donne, infatti, saranno di scena a Semmering, in Austria, per due prove tecniche (un gigante ed uno speciale), mentre gli uomini saranno impegnati nella classica due-giorni ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher inizia a fare il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin poi il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : un solo cambio tra le azzurre per la tappa di Semmering : Un solo cambio fra le donne per la tappa di Semmering: Melesi prende il posto di Sandulli, confermate Pirovano e Della Mea C’è un solo cambiamento rispetto alla tappa di Courchevel nella formazione femminile che affronterà la due giorni di Coppa del Mondo a Semmering (gigante venerdì 28 dicembre, slalom sabato 29 dicembre). Si tratta di Roberta Melesi, che prenderà il posto di Elena Sandulli, per il resto confermate Federica ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : il bilancio della prima parte di stagione. Brignone lotta per la Coppa di gigante - acuti di Innerhofer e Paris - esplode il talento di Nicol Delago : La Coppa del Mondo di sci alpino vive una piccola pausa per il periodo di Natale ed è il momento di tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione per l’Italia sia nel settore della velocità che in quello delle prove tecniche. VELOCITA’ Uomini: agli uomini-jet azzurri è mancato l’acuto. Cinque podi per l’Italia, con la doppietta di Lake Louise in discesa che spicca. In Canada solo Max Franz ha saputo battere ...

Sci alpino – Coppa del mondo - gli azzurri impegnati sulla Stelvio di Bormio : Gli azzurri impegnati sulla Stelvio di Bormio: in tre per un posto nelle prove di discesa Si avvicina l’appuntamento con la due giorni di Coppa del mondo maschile sulla pista Stelvio di Bormio. In programma la discesa venerdì 28 dicembre alle ore 11.45, seguita sabato 29 dicembre dal supergigante sempre alle ore 11.45, trasmesse in diretta su Rai Due, Raisport ed Eurosport. Gli allenamenti ufficiali sono invece in programma ...

Sci alpino - le convocate dell’Italia per il gigante e lo slalom di Semmering 2018. Un cambio tra le azzurre : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa a Semmering, dove sono in programma uno slalom gigante venerdì 28 ed uno slalom speciale sabato 29: per quanto concerne la formazione italiana si registra un solo cambio, con Roberta Melesi che prende il posto di Elena Sandulli, mentre sono confermate tutte le altre azzurre viste all’opera in quel di Courchevel. Le convocate dell’Italia per lo slalom gigante: Federica ...

Sci alpino - i convocati dell’Italia per la discesa di Bormio 2018. Torna Peter Fill : La Coppa del Mondo dello sci alpino maschile sbarca a Bormio: la pista Stelvio ospiterà la discesa libera venerdì 28 alle ore 11.45 ed il supergigante sabato 29 alla medesima ora. Le prove della discesa sono invece schedulate per mercoledì 26 e giovedì 27 sempre all’orario di gara. Torna nell’elenco dei convocati per la discesa Peter Fill, che aveva saltato la gara in Val Gardena. Sulla pista di Bormio Paris ha vinto nel 2012 e nel ...