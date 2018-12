' Santa Tracker' | come seguire il viaggio della slitta di Babbo Natale

Babbo Natale ha un’app : Google lancia Santa tracker : Google è sempre stata in prima linea per quanto riguarda eventi storici, tradizioni e periodi di festività. Anche questa volta il colosso di Mountain View non perde l’occasione di deliziarci con qualche chicca, questa volta, dedicata alle festività Natalize, che sarà in grado di far sognare i più piccoli grazie a divertentissimi mini giochi educativi. Babbo Natale, dove sei? L’applicazione lanciata da Google si chiama Santa tracker ...