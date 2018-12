Salvini soddisfatto del lavoro con Di Maio | “Con Luigi lavoriamo bene | gli faccio gli

blogitalia.news

(Di lunedì 24 dicembre 2018)delsvolto in questi mesi e contento per la manovra, unsvolto con il collega Diche apprezza e a cui augura le buone feste. “La manovra abbassa le tasse, rimette soldi nelle tasche degli italiani e scommette sul Paese”. Lo ha affermato il vicepremier Matteooggi in visita all’ospedale dei bambini Buzzi. “Uno legge i giornali e pensa a un’Italia diversa – ha detto polemicamente – fortunatamente gli italiani continuano a capire e ragionare con la loro testa e a darci fiducia. Ognuno scrive quello che ritiene ma io sono contento di quello che stiamo facendo.È una manovra che comincia a scommettere sul Paese, che comincia dalla riduzione delle tasse non per tutti ma per tanti, dal diritto alla pensione, ale allo studio”. Nessun problema per il vice premier nel Governo: “a Di...