Salvini | Lega prima Di Maio su manovra | Voto lo diano italiani

Manovra - il regalo miliardario al Sud : così il M5s di Di Maio ha schiacciato la Lega di Salvini : La Manovra del cambiamento ha in realtà un sapore molto antico: segna il grande ritorno della spesa pubblica nel Mezzogiorno, evoca i tempi in cui i premier erano illustri democristiani provenienti da ...

Salvi Molini Fagioli di Magione - Briziarelli - Lega - grazie a Matteo Salvini : 'Nel testo definitivo della Legge di Bilancio il Governo ha inserito il mio emendamento sulle emissioni rumorose che fa finalmente chiarezza sulla modalità di misurazione da applicare. Senza innalzare ...

Sondaggio riservato : la Lega crolla al Nord - quanto perde da settembre il partito di Salvini : Il Sondaggio 'interno', che per la verità sarebbe finito anche nelle mani degli 'alleati' di centrodestra, è di quelli da far alzare le orecchie dritte a chi abbia cervello per intendere all'interno ...

La Lega di Salvini crolla al Nord mentre sale al Sud : L’alleanza con i grillini non fa bene alla Lega di Matteo Salvini. Anche se l’analisi va dettagliata. In alcune aree

Matteo Salvini - retroscena di Dagospia : colonnelli della Lega in rivolta - vuole sacrificare Giulio Centemero : Certo, i sondaggi ancora lo premiano. Anche se devono essere misurati gli effetti di una manovra pasticciata e quelli dell'imminente reddito di cittadinanza, inviso al suo popolo. Si parla di Matteo ...

Così la Lega ha tradito i pensionati del Nord. Parola del consigliere di Salvini : “È una manovra che investe su coloro che soldi non ne hanno: pensionati, giovani disoccupati. Se a Bruxelles mi dicono che non lo posso fare me ne frego e lo faccio lo stesso”. Non è chiaro se il Matteo Salvini che lo scorso 29 settembre annunciava Così la sua battaglia con l'Europa in difesa della

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : la Lega di Matteo Salvini in calo dello 0 - 7 per cento : Va in controtendenza rispetto agli ultimi sondaggi che danno la Lega in ascesa, la rilevazione di Fabrizio Masia per Agorà , su Raitre . Ospite di Serena Bortone , il sondaggista ha illustrato i dati ...

Fondi all'editoria - Salvini attacca Avvenire : Lega e Chiesa si sopportano sempre meno : l quotidiano dei vescovi, Avvenire, critica continuamente Matteo Salvini. Gli fa un'opposizione molto dura, in chiave molto Bergoglio. E ora è Salvini a criticare Avvenire, lo attacca, lo prende a ...

Taranto - assolto marocchino accusato di violenza su 17enne : “Fatto non sussiste”. Lega e Salvini dissero : “Bastardo - bestia” : Venne fermato e finì in cella con l’accusa di aver violentato una minorenne su una spiaggia di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Ha trascorso 4 mesi in carcere, mentre la Lega organizzò un flash mob tra i lidi e il deputato del Carroccio, Rossano Sasso, lo definì un “bastardo irregolare”. Anche Matteo Salvini mise il cappello sul fatto di cronaca: “Nel decreto Sicurezza che ho in testa bestie come lui saranno ...

Sondaggio Swg per Enrico Mentana : Lega ai massimi storici - Matteo Salvini arriva al 33 per cento : La Lega di Matteo Salvini tocca i massimi storici. Secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 illustrato in diretta dal direttore Enrico Mentana, il Carroccio nell'ultima settimana guadagna ancora un punto ...

Matteo Salvini - il sondaggio che fa la storia : panico a sinistra - la Lega si prende pure la città comunista : Il mondo è cambiato. La sinistra tutela banche e immigrati , a noi invece ci sentono davvero vicini'.

M5s vs Lega - scintille tra Bonisoli e Salvini sulla riapertura dei Navigli : Il progetto di "scoperchiare" otto chilometri di corsi d'acqua seppelliti dall'asfalto è uno dei cavalli di battaglia del sindaco Pd Sala, ora difeso anche dal ministro dell'Interno

Vertice Conte-Salvini-Di Maio-Tria per cercare intesa e superare diffidenze tra Lega e M5s : Il governo deve derimere le correzione alla manovra in vista del voto definitivo al Senato di martedì e del giudizio della Commissione europea. Le opposizioni protestano: non abbiamo visto il nuovo ...

Milano - riapertura dei Navigli divide M5s e Lega. “Totale sciocchezza - referendum”. Salvini : “Città ha già detto sì nel 2011” : La riapertura dei Navigli a Milano fa litigare Lega e M5s. Un’idea, quella di riportare allo scoperto e rendere navigabili gli antichi corsi d’acqua, alla quale l’amministrazione di Beppe Sala sta lavorando da tempo. E che il ministro pentastellato dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, ha definito una “totale sciocchezza”. Ma che vede Matteo Salvini “assolutamente favorevole”. Nel mirino del ministro ...