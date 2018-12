Salvini fa gli auguri di Natale alla Commissione europea | “Da maggio si cambia”

"Un presepe per gli immigrati" Salvini lo "smonta" : "Kompagni" : Un presepe che è un'altra provocazione. Questa volta a Milano i militanti di 'No Cpr' hanno organizzato la messa in scena di un presepe vivente in piazza del Duomo con una natività che ha al posto ...

Cagliari - una statua in onore a Riva. Salvini : "Ci impegneremo per farla realizzare" : È un' idea condivisa con la famiglia di Gigi Riva ed è una bella cosa, perché lui rappresenta un patrimonio per noi sardi in Italia e nel mondo. Ci ha dato tanto, non solo dal punto di vista sportivo,...

Manovra - Salvini : battaglia non finita ma governo ha le palle : Roma, 23 dic., askanews, - Sulla Manovra 'la battaglia l'abbiamo fatta, ma non è finita'. Sicuramente 'non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola' e dimostrato ...

Manovra - Salvini : battaglia non finita ma governo ha le palle : Roma, 23 dic., askanews, - Sulla Manovra "la battaglia l'abbiamo fatta, ma non è finita". Sicuramente "non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola" e dimostrato ...

Salta la stretta promessa sugli Ncc. E Salvini perde il voto pure dei tassisti : La responsabilità politica se la prende il leghista Massimo Garavaglia, sottosegretario all'Economia: 'La norma sugli Ncc è stralciata - spiega - perché è quantomeno dubbia dal punto di vista delle ...

OPEN ARMS - 300 MIGRANTI IN ATTESA/ Ultime notizie - insulto a Salvini 'I tuoi figli si vergogneranno di te' : Mediterraneo, OPEN ARMS salva 300 MIGRANTI: neonato a bordo, evacuato con la madre in elicottero. Persone in ATTESA in mare, Salvini: 'Porti chiusi'.

Matteo Salvini mangia tortellini al ragù di salsiccia e scatena la rabbia degli emiliani : Salvini torna a far parlare di sé. Questa volta l'oggetto del contendere è una questione culinaria che accende gli animi dei buongustai e degli emiliani. Una polemica social, infatti, si è scatenata dopo che il vicepremier ha pubblicato su Facebook la foto con un bel piatto di tortellini, corredato dalla didascalia:Oggi a pranzo mi tratto bene: tortellini freschi emiliani e ragù con la salsiccia, con un boccale di ...

Salvini : certamente mi candido alle Europee e voglio un portafoglio pesante in Commissione : 'certamente mi candido alle Europee'. Lo afferma Matteo Salvini, durante una pausa dei lavori parlamentari al Senato sulla manovra, spiegando che un accordo con il Ppe 'non è ancora chiuso' ma, ha ...

Salvini : certamente mi candido alle Europee e voglio un portafoglio pesante in Commissione : "certamente mi candido alle Europee". Lo afferma Matteo Salvini, durante una pausa dei lavori parlamentari al Senato sulla manovra, spiegando che un accordo con il Ppe "non è ancora chiuso" ma, ha aggiunto "lavoriamo, si vedrà a marzo come sarà condotta la partita sulle Europee. "Puntiamo ad avere un commissario con portafoglio pesante", ha anche detto il segretario della ...

Capodanno - spray al peperoncino vietato in molte città. Salvini : “Sbagliato - circolare per escluderlo dai divieti” : spray al peperoncino vietato per Capodanno. Dopo quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, sono tanti i sindaci che in questi giorni stanno dando disposizioni per vietare “strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di oleoresin capsicum”, i cosiddetti spray al peperoncino appunto. Da Torino a Firenze fino Matera e Bologna, le ordinanze prevedono multe fino a 500 euro. Una decisione che non ha incontrato il favore del ...

Salvini sbaglia : il tortellino al ragù di salsiccia non esiste (anche se lo mangia) : Tutto comincia all'ora di pranzo, con il consueto tweet di Matteo Salvini che comunica ai follower cosa mangerà. La foto che accompagna il post è una padellata piuttosto ricca di tortellini al sugo, accompagnato dalla frase "Oggi a pranzo mi tratto bene: tortellini freschi emiliani e ragù con la salsiccia, con un boccale di birra. Sperando che qualche giornalista o qualche professorone di sinistra non si ...

Open Arms ora attacca Salvini "I tuoi figli si vergogneranno" : Uno fra tutti Gino Strada che ai microfoni di Adnkrons afferma: 'Il governo fa bullismo, politica volgare'. Si unisce al coro anche l'ex presidente della Camera Laura Boldrini: 'Ringrazio Open Arms - ...

Statali - scontro sulle pensioni. Salvini : 'Prime uscite a luglio' : C'è anche il saldo e stralcio nelle ultime bozze del maxi-emendamento, che il governo dovrebbe presentare oggi in Senato in forma definitiva: se la norma sarà confermata, i cittadini con Isee , ...

Statali - scontro sulle pensioni. Salvini : 'Prime uscite a luglio' : C'è anche il saldo e stralcio nelle ultime bozze del maxi-emendamento, che il governo dovrebbe presentare oggi in Senato in forma definitiva: se la norma sarà confermata, i cittadini con Isee, ...