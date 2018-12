Salvini | auguri all' Ue | ma a maggio si cambia

Matteo Salvini su Open Arms : "Le loro maledizioni? Per me sono auguri di Natale" : "Ho visto che mi hanno lanciato una maledizione... Per me sono auguri di Natale. Tanto qui in Italia non ci arrivano". Così Matteo Salvini, nel Transatlantico del Senato, riferendosi agli attacchi della nave Open Arms, che ha ancora a bordo i 30 migranti soccorso venerdì 21 dicembre a largo delle coste libiche."Chi aiuta gli scafisti in Italia non li vogliamo. È una nave spagnola, ha bandiera spagnola. Qui in Italia non ...