blogo

: Sabrina Ghio, Natale senza la figlia Penelope - gossipblogit : Sabrina Ghio, Natale senza la figlia Penelope - infoitcultura : Sabrina Ghio, l’ex tronista di Uomini e Donne piange disperata: “Natale senza mia figlia” - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, l’ex tronista Sabrina Ghio in lacrime: “Non passerò il Natale con la mia bimba, ma…” (video) -

(Di lunedì 24 dicembre 2018)Vigilia didolceamara per, ex ballerina della terza edizione di Amici ed ex tronista del dating show pomeridiano di Canale 5 Uomini e donne: latrascorrerà illa, avuta dalla relazione con l'ex Federico Manzolli.A raccontarlo è lei stessa su Instagram: Non è facile ma per un figlio si fa, non sono la prima mamma che piange alle due di notte perché sta incartando un regalo e perché non può passare ilcon lei. Continua la: La sorpresa a Penny è venuta benissimo, ci siamo svegliate alle sei e mezza, lei era felicissima, abbiamo scartato tutti i regali come se fosseperché le ho spiegato che ho telefonato a Babboe gli ho detto che sarebbe dovuto passare prima da noi. Lei mi ha anche fatto sentire una mamma importante perché mi ha detto ‘Mamma ma quindi tu hai anche il numero di Babbo ...