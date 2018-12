Roma | strade nuove o buche antiche? Questo è il dilemma

Manovra - bozza del maxi-emendamento : niente Tari in bolletta - rispunta il Genio per le strade di Roma : L’aula del Senato dovrà aspettare fino a sabato per vedere il testo del maxi emendamento che ridisegna la Manovra. Dalle ultime bozze emergono però novità sui fronti che più hanno fatto discutere negli ultimi giorni. Non trova spazio, per esempio, la proposta di far pagare la Tari attraverso la bolletta elettrica, come prevedeva un emendamento della Lega che limitava comunque questa facoltà ai Comuni in stato di dissesto. E’ stata ...

Comellini : militari vanno tutelati - strade Roma le sistemino i 5S : Roma – Luca Comellini, Segretario del Partito per la Tutela dei Diritti dei militari e Forze di Polizia, e’ intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’e’ desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Sulla nascita del PDM. “Il Pdm era un’iniziativa nata nel 2009 e si era ...

SPILLO/ Se la Difesa tappa i buchi delle strade di Roma agli alpini affideranno le olimpiadi invernali 2026? : Il tentato blitz di M5s sull'intervento del Genio militare nell'emergenza-strade di Roma ha avuto vita brevissima. Ma significativa e da meditare.

Roma - arriva l'esercito a tappare le buche delle strade : A Roma, per tappare le buche, arriva l'esercito. La Capitale, per sconfiggere una piaga che affligge migliaia di automobilisti e miete vittime ogni giorno, si servirà dell'aiuto del Genio militare.È il Messaggero a rivelare dell'esistenza di un accordo tra pentastellati. Accordo che vede come protagonisti il sindaco Virginia Raggi, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta e il vicecapogruppo M5S alla Camera Francesco Silvestri. Quest'ultimo è, ...

Buche Roma - il governo manda l’esercito. Emendamento in manovra : il Comune compra il bitume - il Genio rifà le strade : Il Comune compra il bitume, ma poi le strade le rifà l’Esercito. È l’accordo trovato tra governo e Campidoglio per risolvere il problema delle Buche a Roma. Una novità assoluta in Italia che prevederà l’utilizzo del Genio militare e delle sue tecnologie per arrivare all’obiettivo di un risanamento completo delle strade della Capitale. Il piano è contenuto in un Emendamento inserito nella manovra, riporta Il Messaggero, ...

Rienzi : ormai bilancio vittime strade Roma è bollettino di guerra : Roma – Ennesimo incidente mortale a Roma, dove questa mattina un ciclista e’ stato travolto e ucciso da un pullman in Viale Manzoni. Lo scrive il Codacons in una nota. “Oramai il bilancio delle vittime della strada nella capitale e’ un bollettino di guerra- afferma il presidente Codacons Carlo Rienzi- Non passa giorno senza che pedoni, motociclisti o ciclisti siano coinvolti in incidenti stradali gravi, con ...

Manovra - salta fondo per la manutenzione delle strade di Roma. Il governo stralcia comma M5s e boccia quello Pd : Niente fondi per le buche di Roma nella Manovra del governo. “Almeno per ora”, specificano fonti parlamentari del M5S. Con buona pace degli appelli e delle rassicurazioni della sindaca Virginia Raggi. La Commissione parlamentare Bilancio della Camera ha prima stralciato l’emendamento da 145 milioni di euro presentato dal M5S e poi, la scorsa notte, ha bocciato quello da 180 milioni presentato dai parlamentari romani del Pd. “Faranno parte di un ...

#Sblocca Roma. Oltre 313 milioni di euro per strade : #Sblocca Roma. Oltre 313 milioni di euro per strade, infrastrutture e manutenzione urbana Altri 60 milioni ai Municipi. Investimenti mirati anche per ponti, scuole, edilizia pubblica e messa in sicurezza del territorio Oltre 313 milioni di euro nei prossimi tre anni, per intervenire sulla manutenzione urbana e sulla realizzazione delle infrastrutture, rifare strade e ponti, programmare e agire per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, ...