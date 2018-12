Roma | scarpe Nike e Adidas contraffatte | sequestrati 75mila pezzi | valgono 2 milioni di

Roma - 22 dicembre : presentazione del libro "Il karma in un paio di scarpe" - di Orietta Cicchinelli : Il karma in un paio di scarpe è il 2° Roma nzo della giornalista Orietta Cicchinelli , responsabile del servizio Cultura e Spettacoli del quotidiano Metro Roma , e già autrice del libro Hijo de Puta-La ...

Roma - è morto Sergio Scarpellini. L'immobiliarista aveva 81 anni : E' morto all'età di 81 anni L'immobiliarista Sergio Scarpellini . L'imprenditore si è spento a Roma dopo una lunga malattia. In questo periodo era a processo per presunta corruzione in procedimento ...