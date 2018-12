Rivolta al carcere di Trento | danni alle celle due inchieste | trasferimento necessario

Detenuto 32enne suicida in carcere : scoppia la Rivolta dei suoi compagni : Un carcere modello, inaugurato appena sette anni fa: spazi per lo sport, la formazione professionale, celle spaziose, più domotica che secondini: e ieri devastato dai detenuti, tanto che la direzione ...

Sanremo - scoppia Rivolta in carcere : tv lanciate e lenzuola in fiamme : Nel carcere Calle Armea di Sanremo ieri è scoppiata una vera e propria rivolta: circa 15 detenuti hano dato luogo a una sommossa che ha creato molti danni e il ferimento di due agenti penitenziari. I prigionieri hanno protestato per la condizione di sovraffollamento in cui versano. Quattro ore di caos e violenze che sono state sedate solamente grazie all'uso degli idranti. Sanremo, rivolta in carcere Nel carcere sanremese di Calle Armena i ...