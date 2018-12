River | festa con i tifosi per la Libertadores

River Plate - grande festa al Monumental per la Copa Libertadores : Non solo abbiamo fatto di più, ma abbiamo vinto la finale più sognata al mondo. Non lo dimenticheremo mai. Rimarrà in eterno nei nostri cuori".

Finale Copa Libertardores – È qui la festa?! Gioia River Plate : il Superclasico va ai Millonarios [GALLERY] : La tanto discussa Finale di Copa Libertadores va al River Plate: la formazione bianco rossa super i rivali del Boca Juniors nel match di ritorno per 3-1 e si aggiudica il Superclasico Il 2-2 dell’andata, le emozioni forti, gli scontri e la guerriglia prima della gara di ritorno. La partita che cambia data e anche continente. La prima Copa Libertadores che si assegna fuori dal Sudamerica, addirittura in Spagna, nell’eccezionale cornice del ...

River-Boca - la festa e la delusione : il doppio volto del Superclasico [FOTO e VIDEO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Copa Libertadores - impazza la festa del River Plate : tra Madrid e Buenos Aires i “Millonarios” possono scatenarsi [VIDEO] : Copa Libertadores, i Millonarios hanno vinto in quel di Madrid contro i Boca Juniors: la festa può partire per le strade di Buenos Aires Copa Libertadores, il River Plate ha vinto la gara di ritorno contro il Boca Juniors al Bernabeu di Madrid e la festa dei tifosi può iniziare “divisa” tra la Spagna e Buenos Aires. Le scene pessime delle scorse settimane, lasciano spazio ai festeggiamenti per la vittoria della coppa da parte ...

Copa Libertadores - tifosi di Boca e River in festa a Madrid :

Copa Libertadores - River e Boca hanno già programmato l’eventuale festa per la vittoria : Copa Libertadores, River e Boca si sono portate avanti, pianificando con anticipo l’eventuale festa in caso di successo In caso di vittoria della Copa Libertadores domenica, i tifosi del River Plate celebreranno il successo nella Plaza de la Puerta del Sol, mentre quelli del Boca Juniors in Plaza de Colón, sempre nel centro di Madrid. Lo ha rivelato oggi il delegato del governo spagnolo a Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes durante ...

River-Boca rinviata - i tifosi lasciano il Monumental. Xeneizes in festa. FOTO : Dopo l'annuncio ufficiale del rinvio della finale di Copa Libertadores, il Monumental si svuota: i tifosi del River ripongono i loro striscioni ed escono sfilando tra la polizia, mentre quelli del ...

Libertadores - la Bombonera vestita a festa per la finale di andata tra Boca e River [GALLERY e VIDEO] : 1/17 LaPresse ...

