Rihanna | «Nuovo album nel 2019»

Il nuovo album di Rihanna è “incredibile” e il tour 2019 girerà America ed Europa : le ultime su #R9 : Il misterioso nuovo album di Rihanna, a detta di uno dei suoi produttori, è semplicemente "incredibile". Per ora tocca credergli sulla fiducia, visto che la popstar barbadiana non ha rilasciato alcun brano dal suo prossimo progetto in carriera, né altre anticipazioni a riguardo. Un tempo Riri era solita rilasciare un album all'anno, puntuale come un orologio, ma per l'ottavo e il nono disco l'attesa si è prolungata oltre ogni aspettativa: ...

Il punto su Rihanna in attesa del nuovo album : Nelle vene di Rihanna scorrono sangue e resilienza. La sua capacità, come un’araba fenice, di risorgere dalla ceneri è condensata in uno dei suoi innumerevoli tatuaggi. Quello che il suo tatuatore preferito, Bang Bang, le impresse alle 2 di notte all’East Side Ink sotto la clavicola destra. È scritto all’incontrario, perché la stessa Rihanna possa leggerlo allo specchio e recita: “Never a failure, always a lesson” (Mai un fallimento, sempre una ...

Svelata la potenziale tracklist del nuovo album di Rihanna? Registrati tanti titoli inediti in attesa di #R9 : Aria di novità per il pubblico della Bad Gal RiRi: il nuovo album di Rihanna, per ora indicato sui social solo con l'hashtag #R9 in attesa di conoscerne il titolo ufficiale, è in lavorazione ormai da molti mesi e alcuni dei titoli che finiranno nella tracklist del disco potrebbero essere già stati svelati. Per la precisione, pare che Rihanna stia lavorando su ben due album contemporaneamente, come di recente confermato da suo padre ad un fan: ...

Rihanna : potrebbero essere questi i titoli delle canzoni del nuovo album : R9 is coming! The post Rihanna: potrebbero essere questi i titoli delle canzoni del nuovo album appeared first on News Mtv Italia.