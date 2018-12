Reggio Calabria | bimbo di 7 anni sbalzato fuori dal trattore del padre | morto sul colpo

Reggio Calabria - bambino di 7 anni cade dal trattore guidato dal padre e muore : Il dramma alla periferia di Bovalino, nella provincia di Reggio Calabria. L'uomo era uscito col trattore per andare a raccogliere della legna in un terreno di sua proprietà e aveva portato con sé il figlio di sette anni. L’incidente mentre stavano rientrando a casa. Inutili i soccorsi per il piccolo.Continua a leggere

Reggio Calabria - tigre gli morde un braccio : uomo arriva a piedi ferito al pronto soccorso : Un uomo rischia di perdere un braccio dopo essere stato aggredito da una tigre. L’episodio è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina. Il ferito, di origine georgiana, in stato di choc si è presentato agli ospedali Riuniti. Aveva attraversato la città con l’arto ridotto a brandelli e, appena entrato nei locali del pronto soccorso, avrebbe aggredito alcuni utenti della struttura sanitaria reggina. Sul posto sono intervenuti gli ...

Terremoto Calabria-Sicilia del 28 Dicembre 1908 : 110 anni fa il disastro che scosse Reggio e Messina : Una scossa sismica durata “appena” 37 o 40 secondi, divisa in tre fasi distinte, alle ore 5:20:27 locali pari a 7,1 della scala Richter (11° grado della scala Mercalli), seguito dopo circa cinque o dieci minuti da un maremoto le cui onde sulla costa calabrese raggiunsero un altezza massima oscillante tra i 6 e gli 11 metri circa nel tratto da Gallico Marina a Lazzaro, con un massimo all’incirca di 13 metri a Pellaro; un numero di morti stimati ...

Ance Reggio Calabria : 'Ripartiamo dalle costruzioni per rilanciare il futuro dell'area metropolitana' : ...della recente kermesse con i tour operator tedeschi dimostra che agire coralmente puntando sulle nostre eccellenze territoriali sia la strada da perseguire per il rilancio della nostra economia". Il ...

Reggio Calabria - sequestrati otto poliambulatori medici specialistici : otto poliambulatori medici specialistici, sono stati sequestrati dai carabinieri NAS di Reggio Calabria. I relativi provvedimenti sono stati emessi all'ambito di indagini che hanno accertato che le ...

Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Milano - Livorno - Reggio Calabria e Treviso : date e biglietti in prevendita : Sono 4 i Nuovi concerti di Claudio Baglioni annunciati oggi. Il successo di Al Centro Tour non si ferma e Baglioni continua ad aggiungere appuntamenti per accontentare le migliaia di fan di tutta la penisola. La prima parte della tournée si è chiusa con successo: oltre 250.000 spettatori in 31 show. La seconda parte della tournée continua ad arricchirsi con Nuovi concerti per far fronte alla grande richiesta dei biglietti. Si aggiunge oggi la ...

Claudio Baglioni - aggiunta quinta data a Milano di 'Al Centro Tour' e raddoppiati show di Livorno - Reggio Calabria e Treviso : ... 19 e 20 marzo al Pala Decò di CASERTA; 22 e 23 marzo al Pal'Art Hotel di ACIREALE , CT, ; 26 e 27 marzo , NUOVA data, al Palasport di Reggio Calabria; 29 e 30 marzo al Palazzo dello Sport di ROMA; 2 ...

Reggio Calabria - estorsioni per agevolare la 'ndrangheta : Le indagini della Squadra Mobile di Reggio Calabria, partite dalle intercettazioni in carcere del boss della 'ndrangheta Domenico Cianci con i familiari, hanno portato all'arresto di 8 persone ...

A Reggio Calabria la presentazione del libro 'La Natura supera la fantasia" : Frutto dell'incontro e del lavoro di tre amici, questo saggio, coniugando filosofia, spiritualità, attualità, letteratura e scienza e offrendo una visione di crescita personale e di realizzazione ...

Reggio Calabria : presentato il Calendario Carabinieri 2019 [FOTO] : Lo sport, inteso come sacrificio, impegno e sana tensione al risultato è quanto di più prossimo alla vocazione originaria del Carabiniere. Nelle pagine del mese di settembre sono rappresentati i siti ...

Reggio Calabria - Caracciolo : 'non arretro di un passo sulla proposta di riduzione delle tariffe del Palloncino' [FOTO e INTERVISTE] : Appare assurdo invece constatare che proprio il Settore Sport in data 13 dicembre 2018 ha in-viato una apposita PEC alle Associazioni sportive con l'allegazione delle fatture inerenti il pa-gamento , ...

Nuove disponibilità per i concerti di Claudio Baglioni a Reggio Calabria - Pesaro e Genova : biglietti in prevendita : I concerti di Claudio Baglioni a Reggio Calabria, Pesaro e Genova aprono a Nuove disponibilità dopo la chiusura delle date per tutto esaurito. L'organizzazione ha quindi fatto sapere che sono messi a disposizione nuovi biglietti per le date dei concerti a Reggio Calabria, Pesaro e Genova secondo le modalità di acquisto abituali. I tagliandi d'ingresso saranno infatti consegnati con corriere espresso o con consegna sul luogo dell'evento. ...

Reggio Calabria - antiterrorismo : intensificati i controlli su obiettivi sensibili - : Così come emerso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche a seguito dei recenti fatti di cronaca che hanno visto il verificarsi di un attentato a Strasburgo, in occasione delle festività natalizie sono stati pianificati servizi finalizzati a garantire il mantenimento dell'ordine e della ...

Scossa di terremoto a Reggio Calabria - epicentro a Cardeto [DATI e MAPPE] : 1/4 ...