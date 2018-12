Reddito di cittadinanza | la Lega vuole rivoluzionarlo | come potrebbe cambiare

Sondaggio - crollo della Lega al Nord. Toni da Re : 'Colpa del Reddito di cittadinanza' : Un Sondaggio, riservato, di cui ha dato conto il Corriere della Sera e che agita la Lega e Matteo Salvini . Secondo la rilevazione, infatti, il Carroccio ha perso 8 punti al Nord, pur guadagnando ...

Sondaggio - crollo della Lega al Nord. Toni da Re : "Colpa del Reddito di cittadinanza" : Un Sondaggio, riservato, di cui ha dato conto il Corriere della Sera e che agita la Lega e Matteo Salvini. Secondo la rilevazione, infatti, il Carroccio ha perso 8 punti al Nord, pur guadagnando consenso al Sud. Certo, la Lega resta per distacco il primo partito. Tanto che un colonnello del partito,

Ecco il Reddito di cittadinanza : M5s al lavoro per aprile - ma la Lega guarda al modello lombardo : Il governo ha quattro mesi per realizzare la misura, ma il partito di Matteo Salvini insiste che non sia assistenzialismo

Ecco come sarà il Reddito di cittadinanza : M5s al lavoro per pagarlo da aprile - ma la Lega spinge per il 'modello Lombardia' : Il conto alla rovescia del governo giallo-verde per attuare il reddito di cittadinanza partirà l'8 gennaio, al più tardi il 15, e da quel momento ci saranno quattro mesi per mettere in moto la ...

Pensioni - Reddito di cittadinanza - condono - ecotassa : ecco le misure che ci riguardano : Approvato a Palazzo Madama il maxiemendamento con tutte le misure della manovra. La legge di Bilancio passa ora alla Camera dove sarà votata tra il 27 e il 29 dicembre. Considerati i numeri sui quali può contare il governo a Montecitorio, viaggiano verso il traguardo i capisaldi della manovra ma con risorse alleggerite (3,9 miliardi per Quota 100 e 7,1 per il reddito di cittadinanza) dopo la trattativa con la Commissione europea. Quota ...

“Il Reddito di cittadinanza sul modello Lombardia” : modello Lombardia. È quello che ormai, senza troppi infingimenti, i leghisti sbandierano come esempio su cui rimodulare il mai amato reddito di cittadinanza. Ieri lo ha ammesso Riccardo Molinari: «Come Lega lavoriamo perché sia fatto sul modello del reddito di autonomia della Lombardia, cioè una politica attiva del lavoro non puramente assistenzial...

Manovra - cosa resta del Reddito di cittadinanza : il rebus dei 780 euro : ROMA Il simbolo del progetto politico del M5S figura nell'elenco delle promesse rivendicate dal vicepremier Luigi Di Maio. Sull'avvio del reddito di cittadinanza, del resto, è incardinata la vittoria ...

Manovra - Di Maio : 'Reddito di cittadinanza partirà a marzo' : 'Reddito di cittadinanza a marzo, quota cento tra febbraio e marzo, aumento della pensione di cittadinanza e d'invalidità da marzo', queste sono le conferme di Luigi Di Maio dopo la travagliata ...

Manovra - Di Maio : 'A febbraio le pensioni minime - a marzo il Reddito di cittadinanza' - Salvini : 'Voto? Do un 7' : "Tutti avranno un indennizzo e non dovranno fare nemmeno l'arbitrato, ma semplicemente accederanno al fondo e si prenderanno l'indennizzo perché sono stati truffati da un politica che invece di ...

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza : decreti in arrivo ad inizio gennaio : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 23 dicembre 2018 vedono emergere nuove dichiarazioni da parte del Governo in merito ai decreti attuativi della nuova opzione di uscita anticipata dal lavoro tramite la Quota 100 e del Reddito di cittadinanza. Nel frattempo emergono nuove critiche alla riforma del settore previdenziale da parte dell'ex Ministro Elsa Fornero, mentre i sindacati protestano contro i tagli alle rivalutazioni e si preparano a ...

Manovra - Di Maio esulta : “Reddito di cittadinanza a marzo e pensioni minime a febbraio. Ditelo allo zio che vota Pd o FI” : “Stanotte ero in Senato dove è passata la Manovra del popolo. Viene massacrata da coloro che in tutti questi anni ci hanno tolto diritti. Ma sono orgoglioso che da marzo parte il reddito di cittadinanza, da febbraio-marzo parte quota 100, da febbraio-marzo partiranno le pensioni minime – pensioni di cittadinanza – e le pensioni di invalidità che si alzano a 780 euro. Queste sono le cose che ci devono rendere orgogliosi. Come i ...

Pensioni - Reddito di cittadinanza - giochi - bonus auto e non solo. Ecco in pillole il maxiemendamento : Tutte le novità e le conferme della manovra nel maxiemendamento presentato dal governo E' cambiata ancora ieri la manovra per il 2019, passata dal Senato senza nemmeno un voto in commissione e con un ...

Il Reddito di cittadinanza sbarca anche su Alexa : Volete sapere se il reddito di cittadinanza è entrato in vigore? Chiedetelo ad Alexa. Non è uno scherzo, ma la nuova skill (gratuita) dell'assistente vocale di Amazon, intitolata appunto "reddito di cittadinanza". È disponibile dal 21 dicembre sullo store della piattaforma americana, e permetterà di chiedere aggiornamenti sul cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle.L'applicazione finge di fornire aggiornamenti ...

Di Maio : “Il Reddito di cittadinanza non partirà il primo aprile - le ironie si sprecherebbero” : "Con il reddito di cittadinanza si parte a marzo. Io non partirò mai ad aprile, l'1 aprile è un 'pesce d'aprile", ha dichiarato alla trasmissione Agorà Rai3 il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, smentendo le dichiarazioni rese pochi giorni fa dal ministro dell'Economia Giovanni Tria a Porta a Porta.Continua a leggere