Ragusa | a Natale anziano trovato morto in casa

Operazione Ultimo Miglio a Ragusa - Natale sicuro : 62 sanzioni : Ragusa: Operazione “Ultimo Miglio”. La Polizia di Stato in campo sull’intera Provincia per un Natale sicuro. Controllati quasi cinquemila veicoli

Vigilia di Natale di lavoro a Ragusa : Vigilia di Natale di lavoro per la commissione trasparenza al Comune di Ragusa. Alle ore 15 si discute del regolamento delle strisce blu

Il canto di Natale a Ragusa : Ritorna per il quinto anno consecutivo l’appuntamento con il “canto di Natale” della compagnia Godot di Ragusa. Il commovente racconto di Dikens

Ragusa - il sindaco nelle case di riposo per gli auguri di Natale : Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, oggi, si recherà in visita alla Casa di Ospitalità Iblea e alla casa di riposo San Giuseppe per auguri di Natale

Investimenti e Natale - Ragusa Centro si aspettava di più : Le scelte compiute dal Comune di Ragusa per rilanciare il Centro storico soprattutto nelle festività natalizie non piacciono a "Ragusa prossima"

Natale in luce 2018 a Ragusa : programma completo : L'Amministrazione comunale di Ragusa dettaglia il programma completo di Natale in luce 2018 a Ragusa. Ecco gli eventi in programma e i giorni.

Ragusa - un Natale più caldo a Casa Famiglia Rosetta : Grazie ad una bella gara di solidarietà, sono state donate numerose coperte fatte a mano ai bambini e ai ragazzi di Casa Famiglia Rosetta a Ragusa

Vetrina di Natale a Ragusa : ecco come partecipare : Torna con la 44esima edizione il concorso Vetrina di Natale promosso da Confcommercio provinciale Ragusa. ecco come partecipare

Il Natale nel quartiere Ecce Homo a Ragusa : Il quartiere Ecce Homo di Ragusa, in vista delle festività natalizie ha organizzato un ricco programma di eventi, a cominciare dal presepe vivente

Ragusa - le celebrazioni di Natale negli ospedali : Con la benedizione dei Bambinelli sono iniziate negli ospedali Ragusani le iniziative promosse dall'Ufficio diocesano per la Pastorale della salute

Consorzio Bonifica di Ragusa : un Natale felice ma non per tutti : Consorzio Bonifica di Ragusa nessuna novità dalle variazioni di bilancio all’Ars. Stefania Campo: “Un Natale felice ma non per tutti”.

Natale 2018 a Ragusa : Presepe Vivente al Sacro Cuore : Alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù (Gesuiti) a Ragusa. Un Presepe Vivente che avra’ una prospettiva differente. Il primo appuntamento il 26 dicembre

Natale al porto di Marina di Ragusa : il programma : Natale al porto a Marina di Ragusa prenderà il via sabato 15 dicembre. Tanti gli eventi in programma nei fine settimana. Al via Il regno di ghiaccio

Natale in Blu in via del Mercato a Ragusa Ibla : “Natale in Blu” anche per le Botteghe di via del Mercato a Ragusa Ibla. In mostra e vendita specialità agroalimentari, ricami e u "truppiettu".