RAGE 2 festeggia il Natale con il nuovo trailer 12 Days of Ragemas

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Ilè quasi arrivato e molte aziende hanno scelto dire in diversi modi la ricorrenza, alcuni giochi hanno ricevuto aggiornamenti a tema, mentre Bethesda ha deciso di utilizzare lo spirito natalizio per promuovere il suo2, pubblicando un divertenteCome riporta Gamerant, il, intitolato "12ofmas", è stato realizzato utilizzando una compilation di gameplay di2. Il filmato è incentrato sulle varie cose che i giocatori saranno in grado di fare nel prossimo titolo. Con la clip, che dura circa 40 secondi, Bethesda riesce a fornire un po' di contenuti, come i brutali combattimenti corpo a corpo, gli scontri a fuoco, le gare ad alta velocità, insieme ad alcuni scenari bizzarri.In altre notizie su2, abbiamo appreso come gli sviluppatori vogliono risolvere i difetti del primo capitolo.Read more…